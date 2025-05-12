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В Татарстане супругов заподозрили в организации нелегальной миграции - РИА Новости, 12.05.2025
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10:25 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/tatarstan-2016435864.html
В Татарстане супругов заподозрили в организации нелегальной миграции
В Татарстане супругов заподозрили в организации нелегальной миграции - РИА Новости, 12.05.2025
В Татарстане супругов заподозрили в организации нелегальной миграции
Полиция Татарстана задержала супружескую пару из Зеленодольска по подозрению в организации канала незаконной миграции, благодаря которому были легализованы... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T10:25:00+03:00
2025-05-12T10:25:00+03:00
происшествия
зеленодольск
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Полиция Татарстана задержала супружескую пару из Зеленодольска по подозрению в организации канала незаконной миграции, благодаря которому были легализованы более 1,5 тысяч иностранцев, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. "Предварительно установлено, что фигуранты учредили юридическую компанию и оформили ее на номинальное лицо. Они нашли людей, которые от имени фирмы за денежное вознаграждение оформляли фиктивные документы для постановки на учет иностранных граждан", - сказала Волк. Сотрудники полиции задержали предполагаемого организатора и его супругу, которая подозревается в участии в криминальной схеме. Ими, по версии следствия, "было легализовано более полутора тысяч иностранцев". По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции, по которой подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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зеленодольск
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происшествия, зеленодольск, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Зеленодольск, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане супругов заподозрили в организации нелегальной миграции

Супругов из Зеленодольска заподозрили в легализации 1,5 тыс незаконных мигрантов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Полиция Татарстана задержала супружескую пару из Зеленодольска по подозрению в организации канала незаконной миграции, благодаря которому были легализованы более 1,5 тысяч иностранцев, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«
"Предварительно установлено, что фигуранты учредили юридическую компанию и оформили ее на номинальное лицо. Они нашли людей, которые от имени фирмы за денежное вознаграждение оформляли фиктивные документы для постановки на учет иностранных граждан", - сказала Волк.
Сотрудники полиции задержали предполагаемого организатора и его супругу, которая подозревается в участии в криминальной схеме. Ими, по версии следствия, "было легализовано более полутора тысяч иностранцев".
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции, по которой подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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ПроисшествияЗеленодольскИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
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