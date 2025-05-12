https://ria.ru/20250512/tatarstan-2016435864.html

В Татарстане супругов заподозрили в организации нелегальной миграции

В Татарстане супругов заподозрили в организации нелегальной миграции - РИА Новости, 12.05.2025

В Татарстане супругов заподозрили в организации нелегальной миграции

Полиция Татарстана задержала супружескую пару из Зеленодольска по подозрению в организации канала незаконной миграции, благодаря которому были легализованы... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T10:25:00+03:00

2025-05-12T10:25:00+03:00

2025-05-12T10:25:00+03:00

происшествия

зеленодольск

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Полиция Татарстана задержала супружескую пару из Зеленодольска по подозрению в организации канала незаконной миграции, благодаря которому были легализованы более 1,5 тысяч иностранцев, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. "Предварительно установлено, что фигуранты учредили юридическую компанию и оформили ее на номинальное лицо. Они нашли людей, которые от имени фирмы за денежное вознаграждение оформляли фиктивные документы для постановки на учет иностранных граждан", - сказала Волк. Сотрудники полиции задержали предполагаемого организатора и его супругу, которая подозревается в участии в криминальной схеме. Ими, по версии следствия, "было легализовано более полутора тысяч иностранцев". По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции, по которой подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20241218/banda-1989854472.html

зеленодольск

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Фомченкова

происшествия, зеленодольск, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика татарстан (татарстан)