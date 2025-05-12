Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему США не стали вводить пошлины против России - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/tarify-2016492569.html
Эксперт объяснил, почему США не стали вводить пошлины против России
Эксперт объяснил, почему США не стали вводить пошлины против России - РИА Новости, 12.05.2025
Эксперт объяснил, почему США не стали вводить пошлины против России
США не стали вводить тарифы против России в том числе потому, что президент Дональд Трамп не хочет возможного большего сближения Москвы с Пекином, заявил РИА... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:49:00+03:00
2025-05-12T14:49:00+03:00
россия
сша
китай
дональд трамп
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg
СЕУЛ, 12 мая - РИА Новости. США не стали вводить тарифы против России в том числе потому, что президент Дональд Трамп не хочет возможного большего сближения Москвы с Пекином, заявил РИА Новости профессор Бизнес-школы южнокорейского университета Соган Ким Ён Чжин. "Если начать жёсткое давление на Россию, это усилит её союз с Китаем. Трамп не заинтересован в таком развитии событий и потому не форсирует это направление", - пояснил эксперт на вопрос РИА Новости, почему США не стали вводить дополнительные тарифы против РФ. Профессор добавил, что тарифы США направлены ограничение притока товаров из Китая и изоляции КНР, а основные статьи экспорта из России в США - это сырье, поэтому "нет смысла оказывать на нее давление". Кроме того существует и основное объяснение властей США о том, что Россия и так уже находится под западными санкциями, поэтому необходимости в тарифах нет. Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Россия почти не торгует с Америкой и новые "зверские" тарифы на РФ не распространяются, так как в них "нет смысла".
https://ria.ru/20250512/poshliny-2016461991.html
https://ria.ru/20250504/rossiya-2014920573.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5514862d63c0c6fffabe34e91dc54d05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, китай, дональд трамп, дмитрий медведев
Россия, США, Китай, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев
Эксперт объяснил, почему США не стали вводить пошлины против России

Ким Ён Чжин: США не ввели пошлины против России, что она не сблизилась с КНР

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕУЛ, 12 мая - РИА Новости. США не стали вводить тарифы против России в том числе потому, что президент Дональд Трамп не хочет возможного большего сближения Москвы с Пекином, заявил РИА Новости профессор Бизнес-школы южнокорейского университета Соган Ким Ён Чжин.
"Если начать жёсткое давление на Россию, это усилит её союз с Китаем. Трамп не заинтересован в таком развитии событий и потому не форсирует это направление", - пояснил эксперт на вопрос РИА Новости, почему США не стали вводить дополнительные тарифы против РФ.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Эксперт оценил договоренность США и КНР по снижению пошлин
Вчера, 12:44
Профессор добавил, что тарифы США направлены ограничение притока товаров из Китая и изоляции КНР, а основные статьи экспорта из России в США - это сырье, поэтому "нет смысла оказывать на нее давление".
Кроме того существует и основное объяснение властей США о том, что Россия и так уже находится под западными санкциями, поэтому необходимости в тарифах нет.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Россия почти не торгует с Америкой и новые "зверские" тарифы на РФ не распространяются, так как в них "нет смысла".
Покер - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
"Игра в покер": на Западе раскрыли правду о России, Китае и США
4 мая, 20:06
 
РоссияСШАКитайДональд ТрампДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала