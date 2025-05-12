https://ria.ru/20250512/taksi-2016474020.html

Госдума может рассмотреть законопроект о локализации такси 13 мая

Госдума может рассмотреть законопроект о локализации такси 13 мая - РИА Новости, 12.05.2025

Госдума может рассмотреть законопроект о локализации такси 13 мая

Госдума может 13 мая рассмотреть во втором чтении законопроект, которым предлагается дать регионам право устанавливать минимальный уровень локализации... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T13:25:00+03:00

2025-05-12T13:25:00+03:00

2025-05-12T14:35:00+03:00

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андрей кутепов

владимир гутенев

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Госдума может 13 мая рассмотреть во втором чтении законопроект, которым предлагается дать регионам право устанавливать минимальный уровень локализации автомобилей, используемых в такси, документ доступен в думской электронной базе."Предложить Совету Государственной думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы 13 мая 2025 года для рассмотрения во втором чтении", — следует из решения комитета ГД по транспорту.Нижняя палата парламента приняла документ в первом чтении в январе прошлого года. Авторами инициативы выступили сенатор Андрей Кутепов и депутат Владимир Гутенев.В пояснительной записке указано, что изменения необходимо внести для минимизации рисков повышения степени зависимости такси от импортных поставок. Также авторы считают, что принятие законопроекта позволит обеспечить независимость от санкционного давления и рассчитывать на приток инвестиций.

https://ria.ru/20250304/gosduma-2002909587.html

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общество, россия, андрей кутепов, владимир гутенев, госдума рф