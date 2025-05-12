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Госдума может рассмотреть законопроект о локализации такси 13 мая - РИА Новости, 12.05.2025
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13:25 12.05.2025 (обновлено: 14:35 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/taksi-2016474020.html
Госдума может рассмотреть законопроект о локализации такси 13 мая
Госдума может рассмотреть законопроект о локализации такси 13 мая - РИА Новости, 12.05.2025
Госдума может рассмотреть законопроект о локализации такси 13 мая
Госдума может 13 мая рассмотреть во втором чтении законопроект, которым предлагается дать регионам право устанавливать минимальный уровень локализации... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T13:25:00+03:00
2025-05-12T14:35:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Госдума может 13 мая рассмотреть во втором чтении законопроект, которым предлагается дать регионам право устанавливать минимальный уровень локализации автомобилей, используемых в такси, документ доступен в думской электронной базе."Предложить Совету Государственной думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы 13 мая 2025 года для рассмотрения во втором чтении", — следует из решения комитета ГД по транспорту.Нижняя палата парламента приняла документ в первом чтении в январе прошлого года. Авторами инициативы выступили сенатор Андрей Кутепов и депутат Владимир Гутенев.В пояснительной записке указано, что изменения необходимо внести для минимизации рисков повышения степени зависимости такси от импортных поставок. Также авторы считают, что принятие законопроекта позволит обеспечить независимость от санкционного давления и рассчитывать на приток инвестиций.
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общество, россия, андрей кутепов, владимир гутенев, госдума рф
Общество, Россия, Андрей Кутепов, Владимир Гутенев, Госдума РФ
Госдума может рассмотреть законопроект о локализации такси 13 мая

Госдума может принять законопроект о локализации такси во втором чтении 13 мая

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси в Москве
Такси в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Такси в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Госдума может 13 мая рассмотреть во втором чтении законопроект, которым предлагается дать регионам право устанавливать минимальный уровень локализации автомобилей, используемых в такси, документ доступен в думской электронной базе.
"Предложить Совету Государственной думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы 13 мая 2025 года для рассмотрения во втором чтении", — следует из решения комитета ГД по транспорту.
Нижняя палата парламента приняла документ в первом чтении в январе прошлого года. Авторами инициативы выступили сенатор Андрей Кутепов и депутат Владимир Гутенев.
В пояснительной записке указано, что изменения необходимо внести для минимизации рисков повышения степени зависимости такси от импортных поставок. Также авторы считают, что принятие законопроекта позволит обеспечить независимость от санкционного давления и рассчитывать на приток инвестиций.
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