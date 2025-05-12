https://ria.ru/20250512/taksi-2016401619.html

Среди такси в России больше всего европейских автомобилей, рассказали в НСТ

Среди такси в России больше всего европейских автомобилей, рассказали в НСТ - РИА Новости, 12.05.2025

Среди такси в России больше всего европейских автомобилей, рассказали в НСТ

Большинство автомобилей в российских таксопарках составляют машины европейского производства: на четыре таких авто приходятся две китайские машины и полторы... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T00:35:00+03:00

2025-05-12T00:35:00+03:00

2025-05-12T00:35:00+03:00

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авто

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Большинство автомобилей в российских таксопарках составляют машины европейского производства: на четыре таких авто приходятся две китайские машины и полторы отечественные, подсчитали для РИА Новости эксперты ассоциации "Национальный совет такси" (НСТ). "Больше всего в парках машин европейского производства: на четыре авто европейской сборки приходится две машины китайского производства и полтора автомобиля отечественной сборки. Достаточно популярны в такси автомобили китайского производства - у 23% опрошенных таксомоторных компаний из них состоит половина парка. Продукцией российского автопрома пользуется 32% опрошенных компаний", - говорится в исследовании по результатам опроса 100 крупнейших таксопарков России. По словам исполнительного директора ассоциации Наталии Лозинской, перевозчики часто выбирают европейские модели, так как их экономика хорошо сходится с точки зрения соотношения доходов и затрат. В нынешних условиях таксопарки "докатывают" те машины, которые закупались 3-5 лет назад, а также ищут способы покупки авто европейской сборки. Она отметила, что таксомоторным компаниям нужен широкий выбор машин по модельному ряду и ценовому диапазону, поэтому перевозчики не поддерживают законопроект о локализации автомобилей такси, который сейчас рассматривает Госдума. "Согласно законопроекту, с 1 октября 2025 года в такси могут работать только автомобили, которым присвоено 3 200 баллов локализации и более, а также авто, произведенные в рамках СПИК с 2022 по 2025 год", - добавила Лозинская. По ее словам, этого недостаточно для потребностей таксопарков в новых автомобилях.

https://ria.ru/20250507/taksi-2015471502.html

https://ria.ru/20241104/taksi-1981747523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, авто, россия, госдума рф