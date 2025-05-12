https://ria.ru/20250512/sudy-2016405991.html

Российские суды за год отправили в колонии почти 300 экстремистов

Российские суды за год отправили в колонии почти 300 экстремистов - РИА Новости, 12.05.2025

Российские суды за год отправили в колонии почти 300 экстремистов

Российские суды за год осудили по экстремистским статьям более 500 человек, почти 300 из них приговорены к лишению свободы, сказано в статистике Судебного... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T03:03:00+03:00

2025-05-12T03:03:00+03:00

2025-05-12T03:03:00+03:00

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские суды за год осудили по экстремистским статьям более 500 человек, почти 300 из них приговорены к лишению свободы, сказано в статистике Судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости. Непосредственно по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) осуждено 42 человека, 18 из них отправились в колонии. За неоднократную демонстрацию нацистской, экстремистской символики или символики запрещенных организаций приговоры выслушало 127 человек, 66 приговорены к лишению свободы. Всего же по статьям об экстремизме, участии или организации экстремистского сообщества, вербовке людей и финансировании экстремистской деятельности за прошлый год было осуждено более 500 человек, 285 получили реальные сроки. Общая сумма штрафов по этой статье превысила 12 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250225/sud-2001397439.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество