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Наемнику из Колумбии, воевавшему за ВСУ, заочно вынесли приговор - РИА Новости, 12.05.2025
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13:26 12.05.2025
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Наемнику из Колумбии, воевавшему за ВСУ, заочно вынесли приговор
Наемнику из Колумбии, воевавшему за ВСУ, заочно вынесли приговор - РИА Новости, 12.05.2025
Наемнику из Колумбии, воевавшему за ВСУ, заочно вынесли приговор
Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Колумбии, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T13:26:00+03:00
2025-05-12T13:26:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Колумбии, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего гражданина Республики Колумбия Осорио Хосе Бернардо Лайоса. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что в октябре 2023 года Лайос прибыл в Тернопольский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где вступил в одно из подразделений Интернационального легиона в качестве наемника. Он прошел военную подготовку и до февраля 2025 года принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. За это Лайос получил более 1,5 миллионов рублей. "С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Лайоса к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250503/naemniki-2014740789.html
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россия, колумбия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Колумбия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Общество
Наемнику из Колумбии, воевавшему за ВСУ, заочно вынесли приговор

Наемника из Колумбии, воевавшего за ВСУ, заочно осудили в ДНР на 14 лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Колумбии, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего гражданина Республики Колумбия Осорио Хосе Бернардо Лайоса. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении.
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В суде было установлено, что в октябре 2023 года Лайос прибыл в Тернопольский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где вступил в одно из подразделений Интернационального легиона в качестве наемника. Он прошел военную подготовку и до февраля 2025 года принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. За это Лайос получил более 1,5 миллионов рублей.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Лайоса к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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