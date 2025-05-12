https://ria.ru/20250512/sud-2016474215.html

Наемнику из Колумбии, воевавшему за ВСУ, заочно вынесли приговор

Наемнику из Колумбии, воевавшему за ВСУ, заочно вынесли приговор - РИА Новости, 12.05.2025

Наемнику из Колумбии, воевавшему за ВСУ, заочно вынесли приговор

Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Колумбии, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T13:26:00+03:00

2025-05-12T13:26:00+03:00

2025-05-12T13:26:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Колумбии, воевавшего за ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего гражданина Республики Колумбия Осорио Хосе Бернардо Лайоса. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что в октябре 2023 года Лайос прибыл в Тернопольский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где вступил в одно из подразделений Интернационального легиона в качестве наемника. Он прошел военную подготовку и до февраля 2025 года принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. За это Лайос получил более 1,5 миллионов рублей. "С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Лайоса к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250503/naemniki-2014740789.html

https://ria.ru/20250423/naemnik-2012885124.html

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россия, колумбия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, общество