https://ria.ru/20250512/stoyanoglo--2016445602.html

Бывший генпрокурор Молдавии осудил преследование руководства Гагаузии

Бывший генпрокурор Молдавии осудил преследование руководства Гагаузии - РИА Новости, 12.05.2025

Бывший генпрокурор Молдавии осудил преследование руководства Гагаузии

Бывший генпрокурор Александр Стояногло осудил преследование руководства Гагаузии по политическим мотивам, отметив, что ответственность за это несет Кишинев. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T11:11:00+03:00

2025-05-12T11:11:00+03:00

2025-05-12T11:12:00+03:00

в мире

молдавия

гагаузия

александр стояногло

евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 12 мая - РИА Новости. Бывший генпрокурор Александр Стояногло осудил преследование руководства Гагаузии по политическим мотивам, отметив, что ответственность за это несет Кишинев. "Недопустимо преследовать лидеров Гагаузии по политическим мотивам. Ответственность за это несёт Кишинёв — именно он должен обеспечить выполнение закона о статусе автономии", - заявил Стояногло журналистам. Он отметил, что Гагаузия — часть Молдавии и должна развиваться наравне со страной, будучи интегрированной в общенациональные процессы. "Нельзя использовать европейские гранты для одних районов и игнорировать при этом Гагаузию — как это нередко происходило. Нельзя принимать законы за один день без консультаций", - подчеркнул бывший генпрокурор. Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250422/gagauzija-2012855969.html

https://ria.ru/20250503/smi-2014805558.html

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в мире, молдавия, гагаузия, александр стояногло, евгения гуцул