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В Лондоне расследуют обстоятельства возгорания в доме Стармера
В Лондоне расследуют обстоятельства возгорания в доме Стармера - РИА Новости, 12.05.2025
В Лондоне расследуют обстоятельства возгорания в доме Стармера
Служба столичной полиции Великобритании заявила РИА Новости, что проводит расследование после сообщений о пожаре в доме премьер-министра Кира Стармера. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T22:12:00+03:00
2025-05-12T22:12:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Служба столичной полиции Великобритании заявила РИА Новости, что проводит расследование после сообщений о пожаре в доме премьер-министра Кира Стармера. Ранее в понедельник газета Times сообщила о возгорании в доме Стармера. По информации газеты, в результате пожара была повреждена входная дверь здания. Дом премьера, в котором он жил почти 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, находится на Каунтесс-роуд на севере столицы. СМИ сообщали, что сейчас Стармер сдает свой дом в аренду. "В понедельник, 12 мая, в 01:35 лондонская пожарная служба сообщила полиции о пожаре в жилом доме по адресу Каунтесс-роуд, NW5. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Входу в здание был нанесен ущерб, никто не пострадал. В настоящее время проводится расследование пожара, территория будет оцеплена до окончания расследования", - заявили в пресс-службе полиции РИА Новости. Представитель полиции не уточнил, расценивается ли инцидент как намеренный поджог. Дом Стармера ранее привлекал протестующих. В прошлом году три человека были признаны виновными в нарушении общественного порядка после пропалестинской демонстрации у здания.
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в мире, лондон, кир стармер, великобритания
В мире, Лондон, Кир Стармер, Великобритания
В Лондоне расследуют обстоятельства возгорания в доме Стармера
Лондонская полиция проводит расследование после пожара в доме премьера Стармера
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Служба столичной полиции Великобритании заявила РИА Новости, что проводит расследование после сообщений о пожаре в доме премьер-министра Кира Стармера.
Ранее в понедельник газета Times сообщила о возгорании в доме Стармера
. По информации газеты, в результате пожара была повреждена входная дверь здания. Дом премьера, в котором он жил почти 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, находится на Каунтесс-роуд на севере столицы. СМИ сообщали, что сейчас Стармер сдает свой дом в аренду.
"В понедельник, 12 мая, в 01:35 лондонская пожарная служба сообщила полиции о пожаре в жилом доме по адресу Каунтесс-роуд, NW5. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Входу в здание был нанесен ущерб, никто не пострадал. В настоящее время проводится расследование пожара, территория будет оцеплена до окончания расследования", - заявили в пресс-службе полиции РИА Новости.
Представитель полиции не уточнил, расценивается ли инцидент как намеренный поджог.
Дом Стармера ранее привлекал протестующих. В прошлом году три человека были признаны виновными в нарушении общественного порядка после пропалестинской демонстрации у здания.