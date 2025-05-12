Спецоперация, 12 мая: ВС России освободили Котляровку в ДНР
Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Котляровка в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в понедельник.
Кроме того, "Центр" и другие группировки ВС РФ в зоне спецоперации нанесли поражение украинским формированиям, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ за сутки составили более 1285 военнослужащих.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила поселок Котляровка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила поселок Котляровка в ДНР
Кроме того, украинские войска лишились двух танков, 11 боевых бронированных машин, 25 артиллерийских орудий. Уничтожены семь станции радиоэлектронной борьбы, шесть складов боеприпасов и три склада материальных средств.
Российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия поразили объекты инфраструктуры украинских военных аэродромов, цех по сборке снарядов, склады хранения боеприпасов и беспилотников, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Средства ПВО сбили девять управляемых авиабомб JDAM и два снаряда РСЗО HIMARS производства США, а также 135 беспилотников самолётного типа.
Как сообщили утром в Минобороны РФ, военнослужащие группировки "Север" засекли в Сумской области Украины пусковую установку HIMARS, которая запускала ракеты по городу Рыльск в Курской области. Установка была уничтожена ударом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".
Четко и недвусмысленно
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что ранее изложенная президентом РФ Владимиром Путиным позиция по возобновлению переговоров с Украиной без предварительных условий была чёткой и недвусмысленной. Она, по словам Пескова, встретила понимание и поддержку у лидеров многих государств. Кроме того, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования, подчеркнул пресс-секретарь президента.
Без дедлайна
Президент США Дональд Трамп назвал очень важной возможную встречу представителей РФ и Украины в Стамбуле 15 мая, и отметил, что верит в достижимость позитивных результатов по ее исходу.
Глава МИД Турции Хакан Фидан, комментируя предложение Путина о возобновлении прямых переговоров без предварительных условий в Стамбуле, допустил, что в ближайшие дни стороны конфликта по Украине "соберутся вместе в поисках компромисса".
В то же время дипломатический источник в Анкаре заявил РИА Новости, что в турецкой столице ждут от сторон конкретику по этой инициативе, при этом речи о каком-либо дедлайне не идет, двери Турции всегда открыты для посредничества.
О том, что Австрия могла бы стать местом проведения переговоров по украинскому конфликту, заявил канцлер республики Кристиан Штокер.
Телеканал CNN Brasil сообщил, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на встрече с Путиным предложил свою помощь в рамках посредничества по урегулированию на Украине.
Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия готова продолжать поставки оружия Украине в случае, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18