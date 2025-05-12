https://ria.ru/20250512/spetsoperatsiya-2016551518.html

Спецоперация, 12 мая: ВС России освободили Котляровку в ДНР

Спецоперация, 12 мая: ВС России освободили Котляровку в ДНР - РИА Новости, 12.05.2025

Спецоперация, 12 мая: ВС России освободили Котляровку в ДНР

Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Котляровка в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ,... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T17:49:00+03:00

2025-05-12T17:49:00+03:00

2025-05-12T17:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Котляровка в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в понедельник. Кроме того, "Центр" и другие группировки ВС РФ в зоне спецоперации нанесли поражение украинским формированиям, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ за сутки составили более 1285 военнослужащих. Кроме того, украинские войска лишились двух танков, 11 боевых бронированных машин, 25 артиллерийских орудий. Уничтожены семь станции радиоэлектронной борьбы, шесть складов боеприпасов и три склада материальных средств. Российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия поразили объекты инфраструктуры украинских военных аэродромов, цех по сборке снарядов, склады хранения боеприпасов и беспилотников, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Средства ПВО сбили девять управляемых авиабомб JDAM и два снаряда РСЗО HIMARS производства США, а также 135 беспилотников самолётного типа. Как сообщили утром в Минобороны РФ, военнослужащие группировки "Север" засекли в Сумской области Украины пусковую установку HIMARS, которая запускала ракеты по городу Рыльск в Курской области. Установка была уничтожена ударом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Четко и недвусмысленно Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что ранее изложенная президентом РФ Владимиром Путиным позиция по возобновлению переговоров с Украиной без предварительных условий была чёткой и недвусмысленной. Она, по словам Пескова, встретила понимание и поддержку у лидеров многих государств. Кроме того, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования, подчеркнул пресс-секретарь президента. Без дедлайна Президент США Дональд Трамп назвал очень важной возможную встречу представителей РФ и Украины в Стамбуле 15 мая, и отметил, что верит в достижимость позитивных результатов по ее исходу. Глава МИД Турции Хакан Фидан, комментируя предложение Путина о возобновлении прямых переговоров без предварительных условий в Стамбуле, допустил, что в ближайшие дни стороны конфликта по Украине "соберутся вместе в поисках компромисса". В то же время дипломатический источник в Анкаре заявил РИА Новости, что в турецкой столице ждут от сторон конкретику по этой инициативе, при этом речи о каком-либо дедлайне не идет, двери Турции всегда открыты для посредничества. О том, что Австрия могла бы стать местом проведения переговоров по украинскому конфликту, заявил канцлер республики Кристиан Штокер. Телеканал CNN Brasil сообщил, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на встрече с Путиным предложил свою помощь в рамках посредничества по урегулированию на Украине. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия готова продолжать поставки оружия Украине в случае, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

https://ria.ru/20250512/ukraina-2016482393.html

https://ria.ru/20250512/kallas-2016483567.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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