https://ria.ru/20250512/spetsoperatsiya-2016456987.html

ВСУ потеряли более 200 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки

ВСУ потеряли более 200 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки - РИА Новости, 12.05.2025

ВСУ потеряли более 200 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки

ВСУ за сутки потеряли более 200 военных в зоне действий российской "Южной" группировки войск, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T12:15:00+03:00

2025-05-12T12:15:00+03:00

2025-05-12T12:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

северск

константиновка

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776369_0:81:3321:1949_1920x0_80_0_0_8b806af35cc28cff8e5cbb795a1e122e.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 200 военных в зоне действий российской "Южной" группировки войск, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в сводке."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Константиновка, Клебан-Бык и Плещеевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и три склада материальных средств", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

северск

константиновка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), северск, константиновка, вооруженные силы рф