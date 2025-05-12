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ВСУ потеряли более 200 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки
ВСУ потеряли более 200 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки - РИА Новости, 12.05.2025
ВСУ потеряли более 200 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки
ВСУ за сутки потеряли более 200 военных в зоне действий российской "Южной" группировки войск, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T12:15:00+03:00
2025-05-12T12:15:00+03:00
2025-05-12T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
северск
константиновка
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 200 военных в зоне действий российской "Южной" группировки войск, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в сводке."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Константиновка, Клебан-Бык и Плещеевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и три склада материальных средств", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ВСУ потеряли более 200 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли 200 боевиков и 2 станции РЭБ в зоне действий "Юга" за сутки