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ВСУ потеряли более 190 боевиков в зоне действий сил "Севера" за сутки - РИА Новости, 12.05.2025
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12:13 12.05.2025 (обновлено: 12:18 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/spetsoperatsiya-2016456828.html
ВСУ потеряли более 190 боевиков в зоне действий сил "Севера" за сутки
ВСУ потеряли более 190 боевиков в зоне действий сил "Севера" за сутки - РИА Новости, 12.05.2025
ВСУ потеряли более 190 боевиков в зоне действий сил "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли более 190 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T12:13:00+03:00
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специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 190 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ в сводке."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рыже, Искрисковщина, Волфино, Павловка и Катериновка Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли более 190 боевиков в зоне действий сил "Севера" за сутки

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 190 боевиков и танк в зоне действий "Севера"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 190 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ в сводке.
"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рыже, Искрисковщина, Волфино, Павловка и Катериновка Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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