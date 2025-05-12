https://ria.ru/20250512/spetsoperatsiya-2016456828.html

ВСУ потеряли более 190 боевиков в зоне действий сил "Севера" за сутки

ВСУ потеряли более 190 боевиков в зоне действий сил "Севера" за сутки - РИА Новости, 12.05.2025

ВСУ потеряли более 190 боевиков в зоне действий сил "Севера" за сутки

ВСУ за сутки потеряли более 190 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T12:13:00+03:00

2025-05-12T12:13:00+03:00

2025-05-12T12:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 190 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ в сводке."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рыже, Искрисковщина, Волфино, Павловка и Катериновка Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

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Ольга Фомченкова

сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность