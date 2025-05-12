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В ДНР за неделю сорвали более 200 атак украинских БПЛА - РИА Новости, 12.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:42 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/spetsoperatsiya-2016414091.html
В ДНР за неделю сорвали более 200 атак украинских БПЛА
В ДНР за неделю сорвали более 200 атак украинских БПЛА - РИА Новости, 12.05.2025
В ДНР за неделю сорвали более 200 атак украинских БПЛА
Более 200 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктур ДНР было сорвано за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T06:42:00+03:00
2025-05-12T06:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
макеевка
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Более 200 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктур ДНР было сорвано за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 230 вражеских БПЛА над Донецком, Макеевкой и Горловкой", - говорится в сообщении. В канун празднования Дня Победы система РЭБ зафиксировала повышенную активность вражеских разведывательных БПЛА над столицей республики. Взрывотехники регионального управления ФСБ России отключили органы управления БПЛА с помощью специальных технических средств и уничтожили их на специализированном полигоне.
https://ria.ru/20250510/zapad-2016213479.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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Дарья Буймова
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россия, донецкая народная республика, макеевка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В ДНР за неделю сорвали более 200 атак украинских БПЛА

В ДНР за неделю сорвали более 200 атак БПЛА над Донецком. Макеевкой и Горловкой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий с антидроновым ружьем
Российский военнослужащий с антидроновым ружьем - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий с антидроновым ружьем. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Более 200 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктур ДНР было сорвано за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике.
"За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 230 вражеских БПЛА над Донецком, Макеевкой и Горловкой", - говорится в сообщении.
Боевая работа пушки-гаубицы Д-20 - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
"Дело за русскими": на Западе признали неприятную правду об Украине
10 мая, 15:46
В канун празднования Дня Победы система РЭБ зафиксировала повышенную активность вражеских разведывательных БПЛА над столицей республики.
Взрывотехники регионального управления ФСБ России отключили органы управления БПЛА с помощью специальных технических средств и уничтожили их на специализированном полигоне.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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