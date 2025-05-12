https://ria.ru/20250512/spetsoperatsiya-2016414091.html
В ДНР за неделю сорвали более 200 атак украинских БПЛА
В ДНР за неделю сорвали более 200 атак украинских БПЛА - РИА Новости, 12.05.2025
В ДНР за неделю сорвали более 200 атак украинских БПЛА
Более 200 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктур ДНР было сорвано за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T06:42:00+03:00
2025-05-12T06:42:00+03:00
2025-05-12T06:42:00+03:00
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макеевка
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Более 200 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктур ДНР было сорвано за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 230 вражеских БПЛА над Донецком, Макеевкой и Горловкой", - говорится в сообщении. В канун празднования Дня Победы система РЭБ зафиксировала повышенную активность вражеских разведывательных БПЛА над столицей республики. Взрывотехники регионального управления ФСБ России отключили органы управления БПЛА с помощью специальных технических средств и уничтожили их на специализированном полигоне.
https://ria.ru/20250510/zapad-2016213479.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, макеевка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В ДНР за неделю сорвали более 200 атак украинских БПЛА
В ДНР за неделю сорвали более 200 атак БПЛА над Донецком. Макеевкой и Горловкой