https://ria.ru/20250512/spetsoperatsiya-2016414091.html

В ДНР за неделю сорвали более 200 атак украинских БПЛА

В ДНР за неделю сорвали более 200 атак украинских БПЛА - РИА Новости, 12.05.2025

В ДНР за неделю сорвали более 200 атак украинских БПЛА

Более 200 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктур ДНР было сорвано за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T06:42:00+03:00

2025-05-12T06:42:00+03:00

2025-05-12T06:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

макеевка

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Более 200 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктур ДНР было сорвано за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике. "За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 230 вражеских БПЛА над Донецком, Макеевкой и Горловкой", - говорится в сообщении. В канун празднования Дня Победы система РЭБ зафиксировала повышенную активность вражеских разведывательных БПЛА над столицей республики. Взрывотехники регионального управления ФСБ России отключили органы управления БПЛА с помощью специальных технических средств и уничтожили их на специализированном полигоне.

https://ria.ru/20250510/zapad-2016213479.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

макеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, макеевка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность