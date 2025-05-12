https://ria.ru/20250512/spetsoperatsiya-2016412343.html

Штурм Лысовки на Красноармейском направлении проходил при тумане

Штурм Лысовки на Красноармейском направлении проходил при тумане - РИА Новости, 12.05.2025

Штурм Лысовки на Красноармейском направлении проходил при тумане

Штурм по освобождению населенного пункта Лысовка на красноармейском направлении в ДНР проходил при плохих погодных условиях и тумане, при этом для штурма... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T06:07:00+03:00

2025-05-12T06:07:00+03:00

2025-05-12T06:07:00+03:00

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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Штурм по освобождению населенного пункта Лысовка на красноармейском направлении в ДНР проходил при плохих погодных условиях и тумане, при этом для штурма использовались багги и мотоциклы, рассказал РИА Новости заместитель командира 137-й штурмовой бригады "Урал" группировки "Центр" Сергей Бацурин. "Наша задача была зайти в Лысовку с южной стороны, с южной улицы, да, и занять северную часть населенного пункта. Ну, в данный момент у нас люди, как правило, зашли и при плохих погодных условиях, по туману, вот и получилось зайти с помощью техники, с помощью багги и мотоциклов. Занять, зачистить данный населенный пункт, опорники, таким образом подразделение выполнило задачу", - рассказал заместитель командира штурмового подразделения. По его словам, изначально было подготовлено несколько штурмовых групп. Первые на прорыв обороны противника пошли наиболее подготовленные бойцы, с высокими морально-психологическим качествам и физической подготовкой, занимая блиндажи в непосредственной близости к населенному пункту, в которых можно было первоначально закрепиться. Таким образом, накопив достаточное количество штурмовых групп на таких точках, выходили уже на штурм непосредственно самого населенного пункта. "По команде эти группы у нас выдвигались, шли на прорыв и уже непосредственно входили в контакт с противником. Но когда стрелковый бой продолжался, противник, как правило, уже сильно не сопротивлялся, а отступал, ну или был уничтожен. Несколько групп было: то есть две группы заходили пешком, другие группы заскакивали на багги. То есть с разных сторон заходили, в разное время, в разные дни определенные. И таким образом в совокупности получилось проломить оборону противника, зачистить и занять его", - рассказал подробности штурма Лысовки Сергей Бацурин. Штурмовик также подчеркнул, что трудность взятия Лысовки была в том, что противник любое перемещение ВС РФ обнаруживал с помощью беспилотника и тут же применял минометы, кассетные боеприпасы и FPV-дроны. "Только благодаря решительным действиям и мужеству самих бойцов, самоотверженности и обучаемости мы смогли проломить, уничтожить оборону противника", - сказал в завершении военнослужащий. Министерство обороны России 6 мая сообщало об освобождении Лысовки Донецкой Народной Республики подразделениями группировки войск "Центр".

https://ria.ru/20250506/lysovka-2015368837.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, безопасность