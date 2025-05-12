https://ria.ru/20250512/spetsoperatsiya-2016409747.html

Российские спецназовцы захватили крупный опорный пункт ВСУ в ДНР

Российские спецназовцы захватили крупный опорный пункт ВСУ в ДНР - РИА Новости, 12.05.2025

Российские спецназовцы захватили крупный опорный пункт ВСУ в ДНР

Спецназовцы Южной группировки войск захватили крупный опорный пункт ВСУ в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T05:13:00+03:00

2025-05-12T05:13:00+03:00

2025-05-12T09:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Спецназовцы Южной группировки войск захватили крупный опорный пункт ВСУ в ДНР, сообщило Минобороны."Продолжая освобождение оккупированных территорий Донецкой Народной Республики, военнослужащие подразделения специального назначения Южной группировки войск захватили крупный опорный пункт ВСУ в районе одного из населенных пунктов на Александро-Калиновском направлении специальной военной операции. В ходе боевой работы штурмовые подразделения уничтожили бронетранспортер М113 производства США и танк, а также взяли в плен экипаж танка и не менее десяти солдат ВСУ", — говорится в сводке.Минобороны также приводит заявление командира разведгруппы с позывным Варяг, который раскрыл подробности операции."Изначально заходили, уже знали примерно их район работы за счет разведки беспилотниками. На определенный рубеж зашли, доразведали объект, посмотрели пути подхода, пути отхода, понаблюдали. Вечер и ночь. И уже, получается, на второй день выдвинулись. Такая тактика уже, наверное, используется год, если не больше. Сначала закидывается определенная СВУ, после этого уже заходит штурмовая подгруппа и завязывается бой либо противник сдается", — рассказал боец.По словам другого военнослужащего, участвовавшего в штурме, солдаты решили зайти на опорник, не зная, сколько там может быть людей."Зашли, обнаружили, что их там десять. Противник вел огонь интенсивный. Поначалу они отстреливались. В дальнейшем уже поняли, что шансов у них мало, и решили сдаться", — отметил солдат.По последним данным Минобороны, за сутки в зоне ответственности Южной группировки ВСУ потеряли более 110 военнослужащих, четыре боевых бронированных машины, девять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, склад боеприпасов.

https://ria.ru/20250510/zapad-2016213479.html

https://ria.ru/20250512/spetsoperatsiya-2016408607.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры работы спецназа "Южной" на александро-калиновском направлении Подразделения спецназа "Южной" группировки войск взяли в плен экипаж уничтоженного танка и не менее 10 солдат ВСУ, захватив крупный укрепленный пункт боевиков, а также уничтожили БТР М113 на александро-калиновском направлении в ДНР, сообщило Минобороны РФ, опубликовав также кадры работы спецназа. 2025-05-12T05:13 true PT2M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность