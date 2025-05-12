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Российские спецназовцы захватили крупный опорный пункт ВСУ в ДНР - РИА Новости, 12.05.2025
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05:13 12.05.2025 (обновлено: 09:11 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/spetsoperatsiya-2016409747.html
Российские спецназовцы захватили крупный опорный пункт ВСУ в ДНР
Российские спецназовцы захватили крупный опорный пункт ВСУ в ДНР - РИА Новости, 12.05.2025
Российские спецназовцы захватили крупный опорный пункт ВСУ в ДНР
Спецназовцы Южной группировки войск захватили крупный опорный пункт ВСУ в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T05:13:00+03:00
2025-05-12T09:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Спецназовцы Южной группировки войск захватили крупный опорный пункт ВСУ в ДНР, сообщило Минобороны."Продолжая освобождение оккупированных территорий Донецкой Народной Республики, военнослужащие подразделения специального назначения Южной группировки войск захватили крупный опорный пункт ВСУ в районе одного из населенных пунктов на Александро-Калиновском направлении специальной военной операции. В ходе боевой работы штурмовые подразделения уничтожили бронетранспортер М113 производства США и танк, а также взяли в плен экипаж танка и не менее десяти солдат ВСУ", — говорится в сводке.Минобороны также приводит заявление командира разведгруппы с позывным Варяг, который раскрыл подробности операции."Изначально заходили, уже знали примерно их район работы за счет разведки беспилотниками. На определенный рубеж зашли, доразведали объект, посмотрели пути подхода, пути отхода, понаблюдали. Вечер и ночь. И уже, получается, на второй день выдвинулись. Такая тактика уже, наверное, используется год, если не больше. Сначала закидывается определенная СВУ, после этого уже заходит штурмовая подгруппа и завязывается бой либо противник сдается", — рассказал боец.По словам другого военнослужащего, участвовавшего в штурме, солдаты решили зайти на опорник, не зная, сколько там может быть людей.&quot;Зашли, обнаружили, что их там десять. Противник вел огонь интенсивный. Поначалу они отстреливались. В дальнейшем уже поняли, что шансов у них мало, и решили сдаться&quot;, — отметил солдат.По последним данным Минобороны, за сутки в зоне ответственности Южной группировки ВСУ потеряли более 110 военнослужащих, четыре боевых бронированных машины, девять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, склад боеприпасов.
https://ria.ru/20250510/zapad-2016213479.html
https://ria.ru/20250512/spetsoperatsiya-2016408607.html
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Кадры работы спецназа "Южной" на александро-калиновском направлении
Подразделения спецназа "Южной" группировки войск взяли в плен экипаж уничтоженного танка и не менее 10 солдат ВСУ, захватив крупный укрепленный пункт боевиков, а также уничтожили БТР М113 на александро-калиновском направлении в ДНР, сообщило Минобороны РФ, опубликовав также кадры работы спецназа.
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донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские спецназовцы захватили крупный опорный пункт ВСУ в ДНР

Бойцы Южной группировки захватили танк и не менее десяти солдат ВСУ в ДНР

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Спецназовцы Южной группировки войск захватили крупный опорный пункт ВСУ в ДНР, сообщило Минобороны.
"Продолжая освобождение оккупированных территорий Донецкой Народной Республики, военнослужащие подразделения специального назначения Южной группировки войск захватили крупный опорный пункт ВСУ в районе одного из населенных пунктов на Александро-Калиновском направлении специальной военной операции. В ходе боевой работы штурмовые подразделения уничтожили бронетранспортер М113 производства США и танк, а также взяли в плен экипаж танка и не менее десяти солдат ВСУ", — говорится в сводке.
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Минобороны также приводит заявление командира разведгруппы с позывным Варяг, который раскрыл подробности операции.
"Изначально заходили, уже знали примерно их район работы за счет разведки беспилотниками. На определенный рубеж зашли, доразведали объект, посмотрели пути подхода, пути отхода, понаблюдали. Вечер и ночь. И уже, получается, на второй день выдвинулись. Такая тактика уже, наверное, используется год, если не больше. Сначала закидывается определенная СВУ, после этого уже заходит штурмовая подгруппа и завязывается бой либо противник сдается", — рассказал боец.
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По словам другого военнослужащего, участвовавшего в штурме, солдаты решили зайти на опорник, не зная, сколько там может быть людей.
«

"Зашли, обнаружили, что их там десять. Противник вел огонь интенсивный. Поначалу они отстреливались. В дальнейшем уже поняли, что шансов у них мало, и решили сдаться", — отметил солдат.

По последним данным Минобороны, за сутки в зоне ответственности Южной группировки ВСУ потеряли более 110 военнослужащих, четыре боевых бронированных машины, девять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, склад боеприпасов.
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