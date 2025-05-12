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Военнослужащим группировки войск "Запад" вручили боевые награды - РИА Новости, 12.05.2025
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05:11 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/spetsoperatsiya-2016409595.html
Военнослужащим группировки войск "Запад" вручили боевые награды
Военнослужащим группировки войск "Запад" вручили боевые награды - РИА Новости, 12.05.2025
Военнослужащим группировки войск "Запад" вручили боевые награды
Военнослужащим группировки войск "Запад", отличившимся в зоне проведения специальной военной операции, вручили боевые государственные награды, сообщило... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T05:11:00+03:00
2025-05-12T05:11:00+03:00
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Военнослужащим группировки войск "Запад", отличившимся в зоне проведения специальной военной операции, вручили боевые государственные награды, сообщило министерство обороны РФ. "Командующий группировкой войск "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев вручил боевые государственные награды военнослужащим 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки за проявленное мужество, стойкость, профессионализм и успешное выполнение боевых задач на Краснолиманском направлении специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. Сообщается, что отличившиеся военнослужащие были награждены медалями "За Отвагу", Жукова и Суворова, а также Георгиевскими крестами IV степени. Орден Мужества был вручен командиру отделения штурмового взвода с позывным "Бек", который с боевыми товарищами занял и сумел удержать несколько опорных пунктов ВСУ, а также взял пленных. "Командующий группировкой войск "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев поблагодарил награжденных за ратный труд и передал военнослужащим слова признательности от всего командования", - дополнили в Минобороны.
https://ria.ru/20250510/zapad-2016213479.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Военнослужащим группировки войск "Запад" вручили боевые награды

Военнослужащим группировки войск Запад в зоне СВО вручили боевые награды

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа пушки-гаубицы Д-20
Боевая работа пушки-гаубицы Д-20 - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Военнослужащим группировки войск "Запад", отличившимся в зоне проведения специальной военной операции, вручили боевые государственные награды, сообщило министерство обороны РФ.
"Командующий группировкой войск "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев вручил боевые государственные награды военнослужащим 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки за проявленное мужество, стойкость, профессионализм и успешное выполнение боевых задач на Краснолиманском направлении специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Сообщается, что отличившиеся военнослужащие были награждены медалями "За Отвагу", Жукова и Суворова, а также Георгиевскими крестами IV степени. Орден Мужества был вручен командиру отделения штурмового взвода с позывным "Бек", который с боевыми товарищами занял и сумел удержать несколько опорных пунктов ВСУ, а также взял пленных.
"Командующий группировкой войск "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев поблагодарил награжденных за ратный труд и передал военнослужащим слова признательности от всего командования", - дополнили в Минобороны.
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