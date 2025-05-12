https://ria.ru/20250512/spetsoperatsiya-2016409595.html

Военнослужащим группировки войск "Запад" вручили боевые награды

Военнослужащим группировки войск "Запад" вручили боевые награды - РИА Новости, 12.05.2025

Военнослужащим группировки войск "Запад" вручили боевые награды

Военнослужащим группировки войск "Запад", отличившимся в зоне проведения специальной военной операции, вручили боевые государственные награды, сообщило... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T05:11:00+03:00

2025-05-12T05:11:00+03:00

2025-05-12T05:11:00+03:00

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008335421_0:292:3075:2021_1920x0_80_0_0_436241733394ba02097bc00eec2ae9ef.jpg

ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Военнослужащим группировки войск "Запад", отличившимся в зоне проведения специальной военной операции, вручили боевые государственные награды, сообщило министерство обороны РФ. "Командующий группировкой войск "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев вручил боевые государственные награды военнослужащим 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки за проявленное мужество, стойкость, профессионализм и успешное выполнение боевых задач на Краснолиманском направлении специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. Сообщается, что отличившиеся военнослужащие были награждены медалями "За Отвагу", Жукова и Суворова, а также Георгиевскими крестами IV степени. Орден Мужества был вручен командиру отделения штурмового взвода с позывным "Бек", который с боевыми товарищами занял и сумел удержать несколько опорных пунктов ВСУ, а также взял пленных. "Командующий группировкой войск "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев поблагодарил награжденных за ратный труд и передал военнослужащим слова признательности от всего командования", - дополнили в Минобороны.

https://ria.ru/20250510/zapad-2016213479.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины