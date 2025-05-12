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Российские военные рассказали об освобождении Лысовки - РИА Новости, 12.05.2025
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05:08 12.05.2025 (обновлено: 05:25 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/spetsoperatsiya-2016409264.html
Российские военные рассказали об освобождении Лысовки
Российские военные рассказали об освобождении Лысовки - РИА Новости, 12.05.2025
Российские военные рассказали об освобождении Лысовки
Военнослужащие 137-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" рассказали об операции по освобождению населённого пункта Лысовка в Донецкой Народной... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T05:08:00+03:00
2025-05-12T05:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Военнослужащие 137-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" рассказали об операции по освобождению населённого пункта Лысовка в Донецкой Народной Республике и показали кадры объективного контроля. "Штурмовым подразделениям пришлось действовать в условиях ожесточённого сопротивления хорошо подготовленного противника, использовавшего все доступные средства для удержания позиций. Несмотря на массированные атаки артиллерией и дронами, военнослужащие продемонстрировали стойкость и высокий уровень боевой выучки. Заход личного состава в посёлок проводился ночью и в ранее утро под покровом тумана" - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что в ходе боёв российские бойцы уничтожили значительное количество вражеской техники, включая тяжелые беспилотники типа "Баба Яга". Особую сложность доставили мелкие группы противника, засевшие в подвалах разрушенных домов, бои с которыми продолжались в течение нескольких суток. "У них постоянно висела птичка в воздухе и незамеченными практически не получалось пройти к ним… в первую очередь это действия самих солдат, военнослужащих – умелые действия. Только благодаря нашему российскому солдату получилось освободить данный населенный пункт", - рассказал заместитель командира штурмового батальона по военно-политической работе Сергей Бацулин.
https://ria.ru/20250510/zapad-2016213479.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность
Российские военные рассказали об освобождении Лысовки

Военнослужащие 137-й мотострелковой бригады рассказали об освобождении Лысовки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на Запорожском направлении
Военнослужащий ВС РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ на Запорожском направлении. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Военнослужащие 137-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" рассказали об операции по освобождению населённого пункта Лысовка в Донецкой Народной Республике и показали кадры объективного контроля.
"Штурмовым подразделениям пришлось действовать в условиях ожесточённого сопротивления хорошо подготовленного противника, использовавшего все доступные средства для удержания позиций. Несмотря на массированные атаки артиллерией и дронами, военнослужащие продемонстрировали стойкость и высокий уровень боевой выучки. Заход личного состава в посёлок проводился ночью и в ранее утро под покровом тумана" - сообщили в МО РФ.
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В ведомстве отметили, что в ходе боёв российские бойцы уничтожили значительное количество вражеской техники, включая тяжелые беспилотники типа "Баба Яга". Особую сложность доставили мелкие группы противника, засевшие в подвалах разрушенных домов, бои с которыми продолжались в течение нескольких суток.
"У них постоянно висела птичка в воздухе и незамеченными практически не получалось пройти к ним… в первую очередь это действия самих солдат, военнослужащих – умелые действия. Только благодаря нашему российскому солдату получилось освободить данный населенный пункт", - рассказал заместитель командира штурмового батальона по военно-политической работе Сергей Бацулин.
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