https://ria.ru/20250512/spetsoperatsiya-2016409264.html

Российские военные рассказали об освобождении Лысовки

Российские военные рассказали об освобождении Лысовки - РИА Новости, 12.05.2025

Российские военные рассказали об освобождении Лысовки

Военнослужащие 137-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" рассказали об операции по освобождению населённого пункта Лысовка в Донецкой Народной... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T05:08:00+03:00

2025-05-12T05:08:00+03:00

2025-05-12T05:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Военнослужащие 137-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" рассказали об операции по освобождению населённого пункта Лысовка в Донецкой Народной Республике и показали кадры объективного контроля. "Штурмовым подразделениям пришлось действовать в условиях ожесточённого сопротивления хорошо подготовленного противника, использовавшего все доступные средства для удержания позиций. Несмотря на массированные атаки артиллерией и дронами, военнослужащие продемонстрировали стойкость и высокий уровень боевой выучки. Заход личного состава в посёлок проводился ночью и в ранее утро под покровом тумана" - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что в ходе боёв российские бойцы уничтожили значительное количество вражеской техники, включая тяжелые беспилотники типа "Баба Яга". Особую сложность доставили мелкие группы противника, засевшие в подвалах разрушенных домов, бои с которыми продолжались в течение нескольких суток. "У них постоянно висела птичка в воздухе и незамеченными практически не получалось пройти к ним… в первую очередь это действия самих солдат, военнослужащих – умелые действия. Только благодаря нашему российскому солдату получилось освободить данный населенный пункт", - рассказал заместитель командира штурмового батальона по военно-политической работе Сергей Бацулин.

https://ria.ru/20250510/zapad-2016213479.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, безопасность