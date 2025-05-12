https://ria.ru/20250512/spetsoperatsiya-2016409122.html

Экипаж Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в зоне действия группировки Север

Экипаж Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в зоне действия группировки Север - РИА Новости, 12.05.2025

Экипаж Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в зоне действия группировки Север

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар по боевикам и технике ВСУ в зоне действия группировки "Север", цели уничтожены, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T05:03:00+03:00

2025-05-12T05:03:00+03:00

2025-05-12T05:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ми-28нм

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар по боевикам и технике ВСУ в зоне действия группировки "Север", цели уничтожены, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар по живой силе и бронированной технике ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. По докладам авианаводчика, личный состав ВСУ был уничтожен", - говорится в сообщении. Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм