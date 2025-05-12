https://ria.ru/20250512/spetsoperatsiya-2016409122.html
Экипаж Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в зоне действия группировки Север
Экипаж Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в зоне действия группировки Север - РИА Новости, 12.05.2025
Экипаж Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в зоне действия группировки Север
Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар по боевикам и технике ВСУ в зоне действия группировки "Север", цели уничтожены, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T05:03:00+03:00
2025-05-12T05:03:00+03:00
2025-05-12T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-28нм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923276943_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2f3146f68cedb12d76ed7a8b19cfc5.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар по боевикам и технике ВСУ в зоне действия группировки "Север", цели уничтожены, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар по живой силе и бронированной технике ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. По докладам авианаводчика, личный состав ВСУ был уничтожен", - говорится в сообщении. Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923276943_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0e58a1bd47841c9371fba1eb1b4f8dda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-28НМ
Экипаж Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в зоне действия группировки Север
Минобороны: экипаж Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в зоне действия группировки Север