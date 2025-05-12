https://ria.ru/20250512/spetsoperatsiya-2016408607.html

На госгранице Курской области остается большое количество тел солдат ВСУ

На госгранице Курской области остается большое количество тел солдат ВСУ - РИА Новости, 12.05.2025

На госгранице Курской области остается большое количество тел солдат ВСУ

Возле госграницы в Курской области остается большое количество тел погибших украинских военных, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T04:52:00+03:00

2025-05-12T04:52:00+03:00

2025-05-12T09:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

белгородская область

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

безопасность

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015315308_0:184:3011:1878_1920x0_80_0_0_a62da9e14841b358884fb58dbb1dfcbd.jpg

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мая — РИА Новости. Возле госграницы в Курской области остается большое количество тел погибших украинских военных, передает корреспондент РИА Новости."Множество тел погибших военнослужащих ВСУ находятся в лесопосадках на территории Курской области в нескольких километрах от государственной границы. Эти военнослужащие ВСУ были уничтожены в ходе боестолкновения с российскими десантниками", — сообщил он.В воскресенье командир разведроты с позывным Гром рассказал агентству о попытках отдельных групп противника подойти к границе в этом регионе. Российские десантники одного из подразделений ВДВ отразили их атаки.Президент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действовало с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливались все боевые действия.Тем не менее, как уточнили в Минобороны, ВСУ нарушили режим прекращения огня более 14 тысяч раз. В дни перемирия противник пять раз пытался прорваться через границу в Курской и Белгородской областях, а также совершить 37 атак. Все они были отбиты, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20250511/kurskaya-2016366190.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, белгородская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность, владимир путин