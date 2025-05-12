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На госгранице Курской области остается большое количество тел солдат ВСУ - РИА Новости, 12.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:52 12.05.2025 (обновлено: 09:09 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/spetsoperatsiya-2016408607.html
На госгранице Курской области остается большое количество тел солдат ВСУ
На госгранице Курской области остается большое количество тел солдат ВСУ - РИА Новости, 12.05.2025
На госгранице Курской области остается большое количество тел солдат ВСУ
Возле госграницы в Курской области остается большое количество тел погибших украинских военных, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T04:52:00+03:00
2025-05-12T09:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
белгородская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
безопасность
владимир путин
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мая — РИА Новости. Возле госграницы в Курской области остается большое количество тел погибших украинских военных, передает корреспондент РИА Новости."Множество тел погибших военнослужащих ВСУ находятся в лесопосадках на территории Курской области в нескольких километрах от государственной границы. Эти военнослужащие ВСУ были уничтожены в ходе боестолкновения с российскими десантниками", — сообщил он.В воскресенье командир разведроты с позывным Гром рассказал агентству о попытках отдельных групп противника подойти к границе в этом регионе. Российские десантники одного из подразделений ВДВ отразили их атаки.Президент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действовало с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливались все боевые действия.Тем не менее, как уточнили в Минобороны, ВСУ нарушили режим прекращения огня более 14 тысяч раз. В дни перемирия противник пять раз пытался прорваться через границу в Курской и Белгородской областях, а также совершить 37 атак. Все они были отбиты, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20250511/kurskaya-2016366190.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, курская область, белгородская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность, Владимир Путин
На госгранице Курской области остается большое количество тел солдат ВСУ

Тела погибших украинских военных остаются возле границы Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мая — РИА Новости. Возле госграницы в Курской области остается большое количество тел погибших украинских военных, передает корреспондент РИА Новости.
"Множество тел погибших военнослужащих ВСУ находятся в лесопосадках на территории Курской области в нескольких километрах от государственной границы. Эти военнослужащие ВСУ были уничтожены в ходе боестолкновения с российскими десантниками", — сообщил он.
Боевая работа десантников в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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В воскресенье командир разведроты с позывным Гром рассказал агентству о попытках отдельных групп противника подойти к границе в этом регионе. Российские десантники одного из подразделений ВДВ отразили их атаки.
Президент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действовало с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливались все боевые действия.
Тем не менее, как уточнили в Минобороны, ВСУ нарушили режим прекращения огня более 14 тысяч раз. В дни перемирия противник пять раз пытался прорваться через границу в Курской и Белгородской областях, а также совершить 37 атак. Все они были отбиты, подчеркнули в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииБезопасностьВладимир Путин
 
 
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