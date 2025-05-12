На госгранице Курской области остается большое количество тел солдат ВСУ
Тела погибших украинских военных остаются возле границы Курской области
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 мая — РИА Новости. Возле госграницы в Курской области остается большое количество тел погибших украинских военных, передает корреспондент РИА Новости.
"Множество тел погибших военнослужащих ВСУ находятся в лесопосадках на территории Курской области в нескольких километрах от государственной границы. Эти военнослужащие ВСУ были уничтожены в ходе боестолкновения с российскими десантниками", — сообщил он.
В воскресенье командир разведроты с позывным Гром рассказал агентству о попытках отдельных групп противника подойти к границе в этом регионе. Российские десантники одного из подразделений ВДВ отразили их атаки.
Президент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действовало с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливались все боевые действия.
Тем не менее, как уточнили в Минобороны, ВСУ нарушили режим прекращения огня более 14 тысяч раз. В дни перемирия противник пять раз пытался прорваться через границу в Курской и Белгородской областях, а также совершить 37 атак. Все они были отбиты, подчеркнули в ведомстве.
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