https://ria.ru/20250512/smirnov-2016473522.html

Защита обжаловала арест бывшего губернатора Курской области

Защита обжаловала арест бывшего губернатора Курской области - РИА Новости, 12.05.2025

Защита обжаловала арест бывшего губернатора Курской области

В Мещанский суд Москвы поступила жалоба защиты на арест экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T13:23:00+03:00

2025-05-12T13:23:00+03:00

2025-05-12T13:23:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В Мещанский суд Москвы поступила жалоба защиты на арест экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказали в суде. Ранее в электронной картотеке судебных дел появилась пометка, что арест не был обжалован, а решение суда вступило в силу. Мещанский суд Москвы в середине апреля арестовал Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение бюджетных средств - миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, также обвиняемого в хищении средств, выделенных на защитные сооружения в регионе.

https://ria.ru/20250510/vzyatki-2016147640.html

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курская область, москва, алексей смирнов (политик) , алексей дедов, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), курская областная дума, общество