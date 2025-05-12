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Защита обжаловала арест бывшего губернатора Курской области - РИА Новости, 12.05.2025
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13:23 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/smirnov-2016473522.html
Защита обжаловала арест бывшего губернатора Курской области
Защита обжаловала арест бывшего губернатора Курской области - РИА Новости, 12.05.2025
Защита обжаловала арест бывшего губернатора Курской области
В Мещанский суд Москвы поступила жалоба защиты на арест экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T13:23:00+03:00
2025-05-12T13:23:00+03:00
курская область
москва
алексей смирнов (политик)
алексей дедов
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
курская областная дума
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В Мещанский суд Москвы поступила жалоба защиты на арест экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказали в суде. Ранее в электронной картотеке судебных дел появилась пометка, что арест не был обжалован, а решение суда вступило в силу. Мещанский суд Москвы в середине апреля арестовал Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение бюджетных средств - миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, также обвиняемого в хищении средств, выделенных на защитные сооружения в регионе.
https://ria.ru/20250510/vzyatki-2016147640.html
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курская область, москва, алексей смирнов (политик) , алексей дедов, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), курская областная дума, общество
Курская область, Москва, Алексей Смирнов (политик) , Алексей Дедов, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Курская областная Дума, Общество
Защита обжаловала арест бывшего губернатора Курской области

Защита обжаловала арест экс-губернатора Курской области Смирнова

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАлексей Смирнов в суде
Алексей Смирнов в суде - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Алексей Смирнов в суде
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В Мещанский суд Москвы поступила жалоба защиты на арест экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказали в суде.
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Ранее в электронной картотеке судебных дел появилась пометка, что арест не был обжалован, а решение суда вступило в силу.
Мещанский суд Москвы в середине апреля арестовал Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение бюджетных средств - миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификаций на границе.
Позднее в СИЗО отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, также обвиняемого в хищении средств, выделенных на защитные сооружения в регионе.
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Курская областьМоскваАлексей Смирнов (политик)Алексей ДедовИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Курская областная ДумаОбщество
 
 
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