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СМИ: западные лидеры посоветовали Киеву принять предложение Путина - РИА Новости, 12.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:37 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/smi-2016426280.html
СМИ: западные лидеры посоветовали Киеву принять предложение Путина
СМИ: западные лидеры посоветовали Киеву принять предложение Путина - РИА Новости, 12.05.2025
СМИ: западные лидеры посоветовали Киеву принять предложение Путина
Лидеры Франции, ФРГ, Британии и Польши посоветовали Владимиру Зеленскому воспользоваться предложением президента РФ Владимира Путина о проведении прямых... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T09:37:00+03:00
2025-05-12T09:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
франция
германия
польша
владимир зеленский
эммануэль макрон
в мире
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Лидеры Франции, ФРГ, Британии и Польши посоветовали Владимиру Зеленскому воспользоваться предложением президента РФ Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной без предварительных условий, сообщает газета Monde со ссылкой на источники. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече "коалиции желающих". По информации газеты, четыре лидера по возвращении из Киева снова провели переговоры после того, как Путин выступил с предложением о переговорах. "Они... посоветовали Владимиру Зеленскому воспользоваться возможностью, предлагаемой Кремлем", - говорится в сообщении издания. По словам неназванного дипломатического источника, Зеленский не может позволить себе предстать перед президентом США Дональдом Трампом как "разжигатель войны". В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Впоследствии турецкий президент поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.
https://ria.ru/20250512/zelenskiy-2016422451.html
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владимир путин, франция, германия, польша, владимир зеленский, эммануэль макрон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Франция, Германия, Польша, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, В мире
СМИ: западные лидеры посоветовали Киеву принять предложение Путина

Monde: Франция, ФРГ, Британия, Польша советовали Киеву принять предложение РФ

© AP Photo / Stefan RousseauПремьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон на центральном вокзале в Киеве, Украина
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон на центральном вокзале в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Stefan Rousseau
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон на центральном вокзале в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Лидеры Франции, ФРГ, Британии и Польши посоветовали Владимиру Зеленскому воспользоваться предложением президента РФ Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной без предварительных условий, сообщает газета Monde со ссылкой на источники.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече "коалиции желающих".
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По информации газеты, четыре лидера по возвращении из Киева снова провели переговоры после того, как Путин выступил с предложением о переговорах.
"Они... посоветовали Владимиру Зеленскому воспользоваться возможностью, предлагаемой Кремлем", - говорится в сообщении издания.
По словам неназванного дипломатического источника, Зеленский не может позволить себе предстать перед президентом США Дональдом Трампом как "разжигатель войны".
В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Впоследствии турецкий президент поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинФранцияГерманияПольшаВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронВ мире
 
 
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