https://ria.ru/20250512/smi-2016426280.html

СМИ: западные лидеры посоветовали Киеву принять предложение Путина

СМИ: западные лидеры посоветовали Киеву принять предложение Путина - РИА Новости, 12.05.2025

СМИ: западные лидеры посоветовали Киеву принять предложение Путина

Лидеры Франции, ФРГ, Британии и Польши посоветовали Владимиру Зеленскому воспользоваться предложением президента РФ Владимира Путина о проведении прямых... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T09:37:00+03:00

2025-05-12T09:37:00+03:00

2025-05-12T09:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Лидеры Франции, ФРГ, Британии и Польши посоветовали Владимиру Зеленскому воспользоваться предложением президента РФ Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной без предварительных условий, сообщает газета Monde со ссылкой на источники. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече "коалиции желающих". По информации газеты, четыре лидера по возвращении из Киева снова провели переговоры после того, как Путин выступил с предложением о переговорах. "Они... посоветовали Владимиру Зеленскому воспользоваться возможностью, предлагаемой Кремлем", - говорится в сообщении издания. По словам неназванного дипломатического источника, Зеленский не может позволить себе предстать перед президентом США Дональдом Трампом как "разжигатель войны". В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Впоследствии турецкий президент поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.

https://ria.ru/20250512/zelenskiy-2016422451.html

https://ria.ru/20250511/zelenskiy-2016387933.html

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владимир путин, франция, германия, польша, владимир зеленский, эммануэль макрон, в мире