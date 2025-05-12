https://ria.ru/20250512/sk-2016438682.html

СК проверит причастность мигрантов к гибели девушки в Перми

СК проверит причастность мигрантов к гибели девушки в Перми - РИА Новости, 12.05.2025

СК проверит причастность мигрантов к гибели девушки в Перми

Следователи проверят данные о возможной причастности мигрантов к гибели девушки, которую нашли на острых прутах забора возле бара в Перми, сообщило региональное РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T10:36:00+03:00

2025-05-12T10:36:00+03:00

2025-05-12T11:34:00+03:00

пермь

россия

пермский край

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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ПЕРМЬ, 12 мая — РИА Новости. Следователи проверят данные о возможной причастности мигрантов к гибели девушки, которую нашли на острых прутах забора возле бара в Перми, сообщило региональное управление СК.В местных пабликах в соцсетях и СМИ ранее появилась информация, что вблизи кафе на улице Маршала Рыбалко в Закамске на металлическом ограждении обнаружили тело 18-летней девушки. После этого Следственный комитет начал проверку.В понедельник в ведомстве отметили, что в интернете появились сведения о вероятном преследовании девушки перед трагедией — якобы мигранты могли угрожать пермячке "совершением преступления против половой свободы". "По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю проводится проверка", — говорится в релизе.О ходе расследования доложат главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

https://ria.ru/20250415/peterburg-2011366975.html

https://ria.ru/20250330/peterburg-2008272412.html

пермь

россия

пермский край

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пермь, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия