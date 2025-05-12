https://ria.ru/20250512/siriya-2016550256.html

Трамп допустил возможность послабления санкций в отношении Сирии

Трамп допустил возможность послабления санкций в отношении Сирии - РИА Новости, 12.05.2025

Трамп допустил возможность послабления санкций в отношении Сирии

США допускают возможность ослабления санкций в отношении Сирии, поскольку хотят дать арабской стране возможность "начать с чистого листа", заявил в понедельник... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T17:46:00+03:00

2025-05-12T17:46:00+03:00

2025-05-12T17:53:00+03:00

сирия

сша

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_0:154:3082:1888_1920x0_80_0_0_d7fa4eca3e066912256f9c3c807aab4f.jpg

ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. США допускают возможность ослабления санкций в отношении Сирии, поскольку хотят дать арабской стране возможность "начать с чистого листа", заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп."Мы намерены принять решение в части санкций, которые мы, очень вероятно, можем ослабить. Мы можем снять их с Сирии, поскольку хотим дать им шанс начать с чистого листа", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме, которую транслировали все ведущие американские телеканалы.

https://ria.ru/20250416/ssha-2011604747.html

сирия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сирия, сша, дональд трамп, в мире