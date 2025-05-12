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Трамп допустил возможность послабления санкций в отношении Сирии - РИА Новости, 12.05.2025
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17:46 12.05.2025 (обновлено: 17:53 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/siriya-2016550256.html
Трамп допустил возможность послабления санкций в отношении Сирии
Трамп допустил возможность послабления санкций в отношении Сирии - РИА Новости, 12.05.2025
Трамп допустил возможность послабления санкций в отношении Сирии
США допускают возможность ослабления санкций в отношении Сирии, поскольку хотят дать арабской стране возможность "начать с чистого листа", заявил в понедельник... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T17:46:00+03:00
2025-05-12T17:53:00+03:00
сирия
сша
дональд трамп
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. США допускают возможность ослабления санкций в отношении Сирии, поскольку хотят дать арабской стране возможность "начать с чистого листа", заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп."Мы намерены принять решение в части санкций, которые мы, очень вероятно, можем ослабить. Мы можем снять их с Сирии, поскольку хотим дать им шанс начать с чистого листа", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме, которую транслировали все ведущие американские телеканалы.
https://ria.ru/20250416/ssha-2011604747.html
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сирия, сша, дональд трамп, в мире
Сирия, США, Дональд Трамп, В мире
Трамп допустил возможность послабления санкций в отношении Сирии

Трамп: США послаблением санкций хотят дать Сирии шанс начать с чистого листа

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФлаг Сирии
Флаг Сирии - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. США допускают возможность ослабления санкций в отношении Сирии, поскольку хотят дать арабской стране возможность "начать с чистого листа", заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.
"Мы намерены принять решение в части санкций, которые мы, очень вероятно, можем ослабить. Мы можем снять их с Сирии, поскольку хотим дать им шанс начать с чистого листа", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме, которую транслировали все ведущие американские телеканалы.
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16 апреля, 16:07
 
СирияСШАДональд ТрампВ мире
 
 
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