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Симоньян высказалась о диктатуре Запада из-за санкций - РИА Новости, 12.05.2025
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20:30 12.05.2025 (обновлено: 21:44 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/simonyan-2016575055.html
Симоньян высказалась о диктатуре Запада из-за санкций
Симоньян высказалась о диктатуре Запада из-за санкций - РИА Новости, 12.05.2025
Симоньян высказалась о диктатуре Запада из-за санкций
Действия западных стран в отношении российских СМИ демонстрируют их отказ от декларируемых принципов свободы слова и превращение в тоталитарную диктатуру,... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T20:30:00+03:00
2025-05-12T21:44:00+03:00
россия
маргарита симоньян
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европарламент
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Действия западных стран в отношении российских СМИ демонстрируют их отказ от декларируемых принципов свободы слова и превращение в тоталитарную диктатуру, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Бумага и ручка" (Pen and paper) с ведущим Нашаатом Ад-Дихи на египетском телеканале TEN TV."Они на нашем примере &lt;...&gt; показали, что на самом деле никакие они не демократы, никакие они не приверженцы свободы. &lt;...&gt; Эти лозунги были справедливые, когда они говорили о свободе слова, только когда речь шла о том, что это свобода их слова. А когда кто-то другой захотел сказать свое слово, выяснилось, что они не уважают никакие свободы и они просто тоталитарная диктатура", — пояснила медиаменеджер. По ее словам, давление на альтернативные точки зрения осуществляется через санкции, а в иных случаях — и с применением силы. "Они душат санкциями, а если могут — поливают бомбами, как это случалось много раз на Востоке. Нас они не поливают бомбами только потому, что не могут, потому что у нас есть ядерная бомба", — добавила Симоньян.Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским средствам массовой информации, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории сообщества. Такое решение приняли без обращения в суд или к национальным регуляторам, которые отвечают за медиарынки своих стран.Кроме того, Комитет по аккредитации журналистов при институтах ЕС в Брюсселе отказался продлить аккредитацию РИА Новости на 2025-й, сославшись на ограничения, связанные с санкциями. При этом ранее, вводя рестрикции против российских СМИ, Евросоюз не раз указывал, что они якобы не затрагивают деятельность их сотрудников. Помимо этого, Минфин США 4 сентября 2024 года объявил о введении санкций в отношении Симоньян, а также ее заместителей и других сотрудников RT. Госдеп, в свою очередь, ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии".
https://ria.ru/20250417/opros-2011901662.html
https://ria.ru/20250312/akkreditatsiya-2004506711.html
https://ria.ru/20250422/sanktsii-2012716506.html
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россия, маргарита симоньян, евросоюз, европарламент, государственный департамент сша, сша, в мире, министерство финансов сша, брюссель
Россия, Маргарита Симоньян, Евросоюз, Европарламент, Государственный департамент США, США, В мире, Министерство финансов США, Брюссель
Симоньян высказалась о диктатуре Запада из-за санкций

Симоньян: введя санкции против российских СМИ, Запад превратился в диктатуру

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Действия западных стран в отношении российских СМИ демонстрируют их отказ от декларируемых принципов свободы слова и превращение в тоталитарную диктатуру, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Бумага и ручка" (Pen and paper) с ведущим Нашаатом Ад-Дихи на египетском телеканале TEN TV.
"Они на нашем примере <...> показали, что на самом деле никакие они не демократы, никакие они не приверженцы свободы. <...> Эти лозунги были справедливые, когда они говорили о свободе слова, только когда речь шла о том, что это свобода их слова. А когда кто-то другой захотел сказать свое слово, выяснилось, что они не уважают никакие свободы и они просто тоталитарная диктатура", — пояснила медиаменеджер.
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По ее словам, давление на альтернативные точки зрения осуществляется через санкции, а в иных случаях — и с применением силы.
"Они душат санкциями, а если могут — поливают бомбами, как это случалось много раз на Востоке. Нас они не поливают бомбами только потому, что не могут, потому что у нас есть ядерная бомба", — добавила Симоньян.
Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским средствам массовой информации, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории сообщества. Такое решение приняли без обращения в суд или к национальным регуляторам, которые отвечают за медиарынки своих стран.
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Кроме того, Комитет по аккредитации журналистов при институтах ЕС в Брюсселе отказался продлить аккредитацию РИА Новости на 2025-й, сославшись на ограничения, связанные с санкциями. При этом ранее, вводя рестрикции против российских СМИ, Евросоюз не раз указывал, что они якобы не затрагивают деятельность их сотрудников.
Помимо этого, Минфин США 4 сентября 2024 года объявил о введении санкций в отношении Симоньян, а также ее заместителей и других сотрудников RT. Госдеп, в свою очередь, ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии".
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РоссияМаргарита СимоньянЕвросоюзЕвропарламентГосударственный департамент СШАСШАВ миреМинистерство финансов СШАБрюссель
 
 
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