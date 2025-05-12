https://ria.ru/20250512/simonjan-2016577519.html

Симоньян оценила идею Путина возобновить переговоры с Украиной

Симоньян оценила идею Путина возобновить переговоры с Украиной - РИА Новости, 12.05.2025

Симоньян оценила идею Путина возобновить переговоры с Украиной

Инициатива президента России Владимира Путина о возобновлении переговоров с Украиной получила преимущественно положительный отклик в мире, заявила главный... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T21:05:00+03:00

2025-05-12T21:05:00+03:00

2025-05-12T21:05:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Инициатива президента России Владимира Путина о возобновлении переговоров с Украиной получила преимущественно положительный отклик в мире, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью египетскому телеканалу TEN TV. "Мы сейчас внимательно отслеживаем, какую реакцию уже вызывает и будет дальше вызывать это предложение нашего президента. Мы видим сейчас, что реакция больше позитивная. Мы смотрим западные источники… Очень надеемся, что действительно переговоры пройдут, и люди перестанут гибнуть, потому что никому не нравится, когда люди гибнут", - сказала Симоньян в рамках передачи "Бумага и ручка" (Pen and paper) с ведущим Нашаатом Ад-Дихи. Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250512/putin-2016575469.html

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