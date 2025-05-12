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Суд в Москве оштрафовал мессенджеры Wire и Session

Суд в Москве оштрафовал мессенджеры Wire и Session - РИА Новости, 12.05.2025

Суд в Москве оштрафовал мессенджеры Wire и Session

Мировой судья Таганского района Москвы на 800 тысяч рублей оштрафовал мессенджеры Wire и Session за нарушение российского законодательства, сообщили РИА Новости РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T15:19:00+03:00

2025-05-12T15:19:00+03:00

2025-05-12T15:19:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы на 800 тысяч рублей оштрафовал мессенджеры Wire и Session за нарушение российского законодательства, сообщили РИА Новости в суде. "Ваер Свис ДжиЭмБиЭйч (Wire Swiss GmbH) и Оксен Прайвеси Тек Фаундейшен Лтд (Oxen Privacy Tech Foundation Ltd) привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями", - сказали в суде. Обе компании признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.39 КоАП РФ, им назначено административное наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей каждой.

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