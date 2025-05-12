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Жителя Красноярска оштрафовали за нацистское приветствие - РИА Новости, 12.05.2025
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01:37 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/shtraf-2016403906.html
Жителя Красноярска оштрафовали за нацистское приветствие
Жителя Красноярска оштрафовали за нацистское приветствие - РИА Новости, 12.05.2025
Жителя Красноярска оштрафовали за нацистское приветствие
Суд в Красноярске оштрафовал местного жителя за публикацию во "ВКонтакте" фотографии, на которой он изображает нацистское приветствие, следует из судебных... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T01:37:00+03:00
2025-05-12T01:37:00+03:00
происшествия
красноярский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
красноярск
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Суд в Красноярске оштрафовал местного жителя за публикацию во "ВКонтакте" фотографии, на которой он изображает нацистское приветствие, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Сотрудники Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) ГУ МВД России по Красноярскому краю в ходе мониторинга интернета выявили факт размещения такой фотографии на личной странице мужчины во "ВКонтакте". На него составили протокол за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, говорится в материалах. В суде гражданин пояснил, что никакого злого умысла у него было, на фото он "имитировал собой стебель цветка", фотография "несла только доброжелательный посыл", демонстрация связи с нацизмом не предусматривалась. Суд же усмотрел на изображении человека, стоящего с поднятой вверх под углом правой рукой с распрямленной ладонью. "Жест является общепризнанным приветствием нацистов и фашистов, публичным демонстрированием нацистской символики, поскольку со времен Великой Отечественной войны в массовом сознании населения нашей страны данный жест прочно ассоциируется с нацистской и фашистской символикой, с образом А. Гитлера", - определил суд. Отдельно суд подчеркнул, что версия со стеблем цветка носит "явно надуманный характер", гражданина оштрафовали на 1300 рублей. Решение было обжаловано, но апелляционная инстанция в середине апреля признала его законным.
https://ria.ru/20250110/moskva-1993041948.html
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красноярский край
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происшествия, красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), красноярск
Происшествия, Красноярский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Красноярск
Жителя Красноярска оштрафовали за нацистское приветствие

Жителя Красноярска оштрафовали за фото с нацистским приветствием

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Суд в Красноярске оштрафовал местного жителя за публикацию во "ВКонтакте" фотографии, на которой он изображает нацистское приветствие, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Сотрудники Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) ГУ МВД России по Красноярскому краю в ходе мониторинга интернета выявили факт размещения такой фотографии на личной странице мужчины во "ВКонтакте". На него составили протокол за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, говорится в материалах.
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В суде гражданин пояснил, что никакого злого умысла у него было, на фото он "имитировал собой стебель цветка", фотография "несла только доброжелательный посыл", демонстрация связи с нацизмом не предусматривалась.
Суд же усмотрел на изображении человека, стоящего с поднятой вверх под углом правой рукой с распрямленной ладонью.
"Жест является общепризнанным приветствием нацистов и фашистов, публичным демонстрированием нацистской символики, поскольку со времен Великой Отечественной войны в массовом сознании населения нашей страны данный жест прочно ассоциируется с нацистской и фашистской символикой, с образом А. Гитлера", - определил суд.
Отдельно суд подчеркнул, что версия со стеблем цветка носит "явно надуманный характер", гражданина оштрафовали на 1300 рублей. Решение было обжаловано, но апелляционная инстанция в середине апреля признала его законным.
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