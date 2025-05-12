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В зоне СВО погиб военный священник Савченко
В зоне СВО погиб военный священник Савченко - РИА Новости, 12.05.2025
В зоне СВО погиб военный священник Савченко
Военный священник Антоний Савченко погиб в понедельник при исполнении пастырских обязанностей в зоне проведения спецоперации, заявили в синодальном отделе по... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T18:20:00+03:00
2025-05-12T18:20:00+03:00
2025-05-12T18:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
русская православная церковь
россия
происшествия
антоний савченко
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Военный священник Антоний Савченко погиб в понедельник при исполнении пастырских обязанностей в зоне проведения спецоперации, заявили в синодальном отделе по взаимодействию с ВC и правоохранительными органами Русской православной церкви (РПЦ)."С глубокой скорбью сообщаем, что 12 мая при исполнении пастырских обязанностей в зоне СВО трагически погиб штатный военный священник, иерей Савченко. Отец Антоний погиб в результате удара РСЗО HIMARS", - говорится в сообщении в Telegram-канале синодального отдела по взаимодействию с ВC и правоохранительными органами РПЦ.Савченко, уточнили в отделе, было 32 года. Он был настоятелем храма святого благоверного князя Дмитрия Донского при воинской части №64044 и клириком Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова, добавили в РПЦ.
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русская православная церковь, россия, происшествия, антоний савченко
Специальная военная операция на Украине, Русская православная церковь, Россия, Происшествия, Антоний Савченко
В зоне СВО погиб военный священник Савченко
Военный священник Савченко погиб в зоне спецоперации при ударе HIMARS