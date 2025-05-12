https://ria.ru/20250512/sapery-2016411656.html
В Курской области обезвредили новую украинскую мину
В Курской области обезвредили новую украинскую мину - РИА Новости, 12.05.2025
В Курской области обезвредили новую украинскую мину
Специалисты сводного отряда разминирования МЧС РФ обнаружили, обезвредили и изучили новую мину украинского производства ПВП-50, теперь технология работы с ними... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T05:57:00+03:00
2025-05-12T05:57:00+03:00
2025-05-12T05:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сша
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КУРСК, 12 мая – РИА Новости. Специалисты сводного отряда разминирования МЧС РФ обнаружили, обезвредили и изучили новую мину украинского производства ПВП-50, теперь технология работы с ними отработана, рассказал РИА Новости командир с позывным "Пилат". Он пояснил, что мина была обнаружена в одном из населенных пунктов Курской области, недавно освобождённых от украинских боевиков. Она была установлена у входа в погреб одного из частных домов. Специалистам сводного отряда разминирования удалось обезвредить мину и изучить её. "В ходе выполнения работ была обнаружена украинская мина ПВП-50. Это аналог нашей МОН-50. Производства (украинской мины- ред.) 2024 года. Абсолютно новая. Данный тип мины именно украинского производства нами был обнаружен впервые. По принципу действия она аналогична МОН-50, Claymore (противопехотная мина производства США – ред.), знаем, что это за боеприпас и как с ним работать", - рассказал "Пилат".
https://ria.ru/20250401/spetsoperatsiya-2008552581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, сша, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, США, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Курской области обезвредили новую украинскую мину
Саперы МЧС обезвредили и изучили новую украинскую мину ПВП-50