Рейтинг@Mail.ru
В Курской области обезвредили новую украинскую мину - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:57 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/sapery-2016411656.html
В Курской области обезвредили новую украинскую мину
В Курской области обезвредили новую украинскую мину - РИА Новости, 12.05.2025
В Курской области обезвредили новую украинскую мину
Специалисты сводного отряда разминирования МЧС РФ обнаружили, обезвредили и изучили новую мину украинского производства ПВП-50, теперь технология работы с ними... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T05:57:00+03:00
2025-05-12T05:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сша
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793935878_0:99:2016:1233_1920x0_80_0_0_968cfd0cebe9e2f5a2d711703d72d682.jpg
КУРСК, 12 мая – РИА Новости. Специалисты сводного отряда разминирования МЧС РФ обнаружили, обезвредили и изучили новую мину украинского производства ПВП-50, теперь технология работы с ними отработана, рассказал РИА Новости командир с позывным "Пилат". Он пояснил, что мина была обнаружена в одном из населенных пунктов Курской области, недавно освобождённых от украинских боевиков. Она была установлена у входа в погреб одного из частных домов. Специалистам сводного отряда разминирования удалось обезвредить мину и изучить её. "В ходе выполнения работ была обнаружена украинская мина ПВП-50. Это аналог нашей МОН-50. Производства (украинской мины- ред.) 2024 года. Абсолютно новая. Данный тип мины именно украинского производства нами был обнаружен впервые. По принципу действия она аналогична МОН-50, Claymore (противопехотная мина производства США – ред.), знаем, что это за боеприпас и как с ним работать", - рассказал "Пилат".
https://ria.ru/20250401/spetsoperatsiya-2008552581.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793935878_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_bc2f6320009575f269526ccd47aa1cff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, сша, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, США, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Курской области обезвредили новую украинскую мину

Саперы МЧС обезвредили и изучили новую украинскую мину ПВП-50

© РИА Новости / Андрей КоцСаперы
Саперы - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Андрей Коц
Саперы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 12 мая – РИА Новости. Специалисты сводного отряда разминирования МЧС РФ обнаружили, обезвредили и изучили новую мину украинского производства ПВП-50, теперь технология работы с ними отработана, рассказал РИА Новости командир с позывным "Пилат".
Он пояснил, что мина была обнаружена в одном из населенных пунктов Курской области, недавно освобождённых от украинских боевиков. Она была установлена у входа в погреб одного из частных домов. Специалистам сводного отряда разминирования удалось обезвредить мину и изучить её.
Сгоревший бронеавтомобиль ВСУ Hummer в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
ВСУ устанавливали старые британские противотанковые мины в Курской области
1 апреля, 07:38
"В ходе выполнения работ была обнаружена украинская мина ПВП-50. Это аналог нашей МОН-50. Производства (украинской мины- ред.) 2024 года. Абсолютно новая. Данный тип мины именно украинского производства нами был обнаружен впервые. По принципу действия она аналогична МОН-50, Claymore (противопехотная мина производства США – ред.), знаем, что это за боеприпас и как с ним работать", - рассказал "Пилат".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСШАМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала