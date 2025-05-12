https://ria.ru/20250512/sanktsii-2016578428.html
ЕС может внести в санкционные списки 149 судов
ЕС может внести в санкционные списки 149 судов - РИА Новости, 12.05.2025
ЕС может внести в санкционные списки 149 судов
Евросоюз может ввести санкции в отношении 149 судов в рамках новых мер по РФ, примерно 25 из них, предположительно, находятся в Балтийском или Северном морях,... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T21:16:00+03:00
2025-05-12T21:16:00+03:00
2025-05-12T21:16:00+03:00
россия
евросоюз
еврокомиссия
балтийское море
северное море
санкции
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Евросоюз может ввести санкции в отношении 149 судов в рамках новых мер по РФ, примерно 25 из них, предположительно, находятся в Балтийском или Северном морях, пишет издание EuObserver со ссылкой на предложение Еврокомиссии. Постоянные представители стран Евросоюза в понедельник начали согласование нового, 17-го по счету пакета санкций против России, его планируется утвердить на заседании глав МИД 20 мая. "Примерно 25 нефтяных танкеров,... против которых вскоре введут меры, в настоящий момент проходят по Балтийскому морю или Северному морю... они среди 149 судов, которые будут добавлены в список ЕС", - говорится в сообщении издания. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250512/evropa-2016577973.html
https://ria.ru/20250512/ukraina-2016537243.html
россия
балтийское море
северное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, еврокомиссия, балтийское море, северное море, санкции, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Балтийское море, Северное море, Санкции, Санкции в отношении России
ЕС может внести в санкционные списки 149 судов
EuObserver: ЕС может ввести ограничения против 149 судов в рамках санкций для РФ