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ЕС может внести в санкционные списки 149 судов - РИА Новости, 12.05.2025
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21:16 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/sanktsii-2016578428.html
ЕС может внести в санкционные списки 149 судов
ЕС может внести в санкционные списки 149 судов - РИА Новости, 12.05.2025
ЕС может внести в санкционные списки 149 судов
Евросоюз может ввести санкции в отношении 149 судов в рамках новых мер по РФ, примерно 25 из них, предположительно, находятся в Балтийском или Северном морях,... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T21:16:00+03:00
2025-05-12T21:16:00+03:00
россия
евросоюз
еврокомиссия
балтийское море
северное море
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Евросоюз может ввести санкции в отношении 149 судов в рамках новых мер по РФ, примерно 25 из них, предположительно, находятся в Балтийском или Северном морях, пишет издание EuObserver со ссылкой на предложение Еврокомиссии. Постоянные представители стран Евросоюза в понедельник начали согласование нового, 17-го по счету пакета санкций против России, его планируется утвердить на заседании глав МИД 20 мая. "Примерно 25 нефтяных танкеров,... против которых вскоре введут меры, в настоящий момент проходят по Балтийскому морю или Северному морю... они среди 149 судов, которые будут добавлены в список ЕС", - говорится в сообщении издания. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250512/evropa-2016577973.html
https://ria.ru/20250512/ukraina-2016537243.html
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россия, евросоюз, еврокомиссия, балтийское море, северное море, санкции, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Балтийское море, Северное море, Санкции, Санкции в отношении России
ЕС может внести в санкционные списки 149 судов

EuObserver: ЕС может ввести ограничения против 149 судов в рамках санкций для РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Евросоюз может ввести санкции в отношении 149 судов в рамках новых мер по РФ, примерно 25 из них, предположительно, находятся в Балтийском или Северном морях, пишет издание EuObserver со ссылкой на предложение Еврокомиссии.
Постоянные представители стран Евросоюза в понедельник начали согласование нового, 17-го по счету пакета санкций против России, его планируется утвердить на заседании глав МИД 20 мая.
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"Примерно 25 нефтяных танкеров,... против которых вскоре введут меры, в настоящий момент проходят по Балтийскому морю или Северному морю... они среди 149 судов, которые будут добавлены в список ЕС", - говорится в сообщении издания.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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