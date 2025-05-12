Guardian: призыв Трампа к переговорам с Россией мог подорвать планы ЕС
Guardian: призыв Трампа к переговорам с РФ поставил под угрозу санкции ЕС
Флаги США и Европейского совета. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Призыв американского президента Дональда Трампа к Киеву "немедленно" согласиться на переговоры с Россией в Стамбуле поставил под угрозу планы Европы убедить США в необходимости введения новых санкций против России и помешал намерению Лондона ввести новые ограничения, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.
"Пост Дональда Трампа в социальной сети о том, что Украина должна немедленно начать мирные переговоры с Россией, отбросил назад и, возможно, поставил под угрозу тщательно продуманные планы Европы по убеждению США в (необходимости - ред.) введения санкций против Москвы за отказ от предложения американского президента о 30-дневном прекращении огня", - говорится в публикации издания.
Как отмечает Guardian, Великобритания отчасти из-за "вмешательства" Трампа уже отложила санкции, о которых, как предполагалось, должны были объявить в понедельник.
При этом, указывает газета, страны ЕС пока продолжают придерживаться своих планов относительно принятия нового пакета антироссийских санкций в конце мая.
Кроме того, неназванные дипломаты заявили изданию, что у Зеленского не было другого выбора, кроме как согласиться на предложение о переговорах в Турции, выдвинутое российским президентом.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.