https://ria.ru/20250512/sanktsii-2016538246.html

Guardian: призыв Трампа к переговорам с Россией мог подорвать планы ЕС

Guardian: призыв Трампа к переговорам с Россией мог подорвать планы ЕС - РИА Новости, 12.05.2025

Guardian: призыв Трампа к переговорам с Россией мог подорвать планы ЕС

Призыв американского президента Дональда Трампа к Киеву "немедленно" согласиться на переговоры с Россией в Стамбуле поставил под угрозу планы Европы убедить США РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T17:15:00+03:00

2025-05-12T17:15:00+03:00

2025-05-12T17:16:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Призыв американского президента Дональда Трампа к Киеву "немедленно" согласиться на переговоры с Россией в Стамбуле поставил под угрозу планы Европы убедить США в необходимости введения новых санкций против России и помешал намерению Лондона ввести новые ограничения, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на неназванных европейских дипломатов. "Пост Дональда Трампа в социальной сети о том, что Украина должна немедленно начать мирные переговоры с Россией, отбросил назад и, возможно, поставил под угрозу тщательно продуманные планы Европы по убеждению США в (необходимости - ред.) введения санкций против Москвы за отказ от предложения американского президента о 30-дневном прекращении огня", - говорится в публикации издания. Как отмечает Guardian, Великобритания отчасти из-за "вмешательства" Трампа уже отложила санкции, о которых, как предполагалось, должны были объявить в понедельник. При этом, указывает газета, страны ЕС пока продолжают придерживаться своих планов относительно принятия нового пакета антироссийских санкций в конце мая. Кроме того, неназванные дипломаты заявили изданию, что у Зеленского не было другого выбора, кроме как согласиться на предложение о переговорах в Турции, выдвинутое российским президентом. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250512/berlin--2016509246.html

https://ria.ru/20250511/ukraina-2016363117.html

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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз