Рейтинг@Mail.ru
ЕК не готовит санкции на случай отказа России от прекращения огня - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 12.05.2025 (обновлено: 16:12 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/sanktsii-2016483201.html
ЕК не готовит санкции на случай отказа России от прекращения огня
ЕК не готовит санкции на случай отказа России от прекращения огня - РИА Новости, 12.05.2025
ЕК не готовит санкции на случай отказа России от прекращения огня
Евросоюз не готовит санкции против России на случай ее отказа от 30-дневного прекращения огня на Украине, заявила официальный представитель внешнеполитической... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:06:00+03:00
2025-05-12T16:12:00+03:00
россия
еврокомиссия
евросоюз
в мире
украина
сша
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Евросоюз не готовит санкции против России на случай ее отказа от 30-дневного прекращения огня на Украине, заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер на брифинге в Брюсселе."В этом отношении нет ничего конкретного, но мы продолжаем постоянно увеличивать давление на Россию", — ответила она на соответствующий вопрос. При этом Хиппер отметила, что сейчас страны ЕС согласуют новый, 17-й пакет антироссийских санкций, который планируют ввести в действие 20 мая.В свою очередь, официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо уточнила, что инициативы ЕК по введению новых ограничительных мер всегда обсуждают со всеми государствами-членами, чтобы убедиться в возможности их реализации. Предложение о прямых переговорахВладимир Путин в ночь на 11 мая выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.Его поддержал глава Белого дома Дональд Трамп, призвав Украину немедленно согласиться на предложение России. По его словам, встреча представителей сторон конфликта как минимум определит, возможна ли сделка.Владимир Зеленский тем не менее ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня на 30 дней, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах конфликта, а затем перемирие. Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, язык ультиматумов для Москвы неприемлем.
https://ria.ru/20250512/superoruzhie-2016415414.html
https://ria.ru/20250511/erdogan--2016335258.html
https://ria.ru/20250512/peregovory-2016452662.html
https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html
россия
украина
сша
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, еврокомиссия, евросоюз, в мире, украина, сша, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, брюссель
Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире, Украина, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Брюссель
ЕК не готовит санкции на случай отказа России от прекращения огня

ЕК не готовит санкции против РФ на случай отказа от 30-дневного прекращения огня

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Евросоюз не готовит санкции против России на случай ее отказа от 30-дневного прекращения огня на Украине, заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер на брифинге в Брюсселе.
"В этом отношении нет ничего конкретного, но мы продолжаем постоянно увеличивать давление на Россию", — ответила она на соответствующий вопрос.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Путин пустил в ход российское супероружие
Вчера, 08:00
При этом Хиппер отметила, что сейчас страны ЕС согласуют новый, 17-й пакет антироссийских санкций, который планируют ввести в действие 20 мая.
В свою очередь, официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо уточнила, что инициативы ЕК по введению новых ограничительных мер всегда обсуждают со всеми государствами-членами, чтобы убедиться в возможности их реализации.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Эрдоган заявил о готовности Турции внести вклад в перемирие на Украине
11 мая, 13:24

Предложение о прямых переговорах

Владимир Путин в ночь на 11 мая выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
Его поддержал глава Белого дома Дональд Трамп, призвав Украину немедленно согласиться на предложение России. По его словам, встреча представителей сторон конфликта как минимум определит, возможна ли сделка.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Эксперт объяснил, почему Зеленский боится переговоров с Путиным
Вчера, 11:49
Владимир Зеленский тем не менее ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня на 30 дней, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.

В минувшую субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу так называемой коалиции желающих. На ней Макрон пригрозил ввести санкции против России, если она не согласится на условия предлагаемого Западом 30-дневного перемирия. При этом Украина не соблюдала режим прекращения огня, когда с таким предложением выступал Путин, в частности на Пасху и в дни празднования 80-летия Победы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах конфликта, а затем перемирие. Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, язык ультиматумов для Москвы неприемлем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева
11 мая, 08:00
 
РоссияЕврокомиссияЕвросоюзВ миреУкраинаСШАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд ТрампБрюссель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала