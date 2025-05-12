https://ria.ru/20250512/sanktsii-2016483201.html

ЕК не готовит санкции на случай отказа России от прекращения огня

ЕК не готовит санкции на случай отказа России от прекращения огня - РИА Новости, 12.05.2025

ЕК не готовит санкции на случай отказа России от прекращения огня

Евросоюз не готовит санкции против России на случай ее отказа от 30-дневного прекращения огня на Украине, заявила официальный представитель внешнеполитической... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T14:06:00+03:00

2025-05-12T14:06:00+03:00

2025-05-12T16:12:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Евросоюз не готовит санкции против России на случай ее отказа от 30-дневного прекращения огня на Украине, заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер на брифинге в Брюсселе."В этом отношении нет ничего конкретного, но мы продолжаем постоянно увеличивать давление на Россию", — ответила она на соответствующий вопрос. При этом Хиппер отметила, что сейчас страны ЕС согласуют новый, 17-й пакет антироссийских санкций, который планируют ввести в действие 20 мая.В свою очередь, официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо уточнила, что инициативы ЕК по введению новых ограничительных мер всегда обсуждают со всеми государствами-членами, чтобы убедиться в возможности их реализации. Предложение о прямых переговорахВладимир Путин в ночь на 11 мая выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.Его поддержал глава Белого дома Дональд Трамп, призвав Украину немедленно согласиться на предложение России. По его словам, встреча представителей сторон конфликта как минимум определит, возможна ли сделка.Владимир Зеленский тем не менее ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня на 30 дней, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах конфликта, а затем перемирие. Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, язык ультиматумов для Москвы неприемлем.

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https://ria.ru/20250512/peregovory-2016452662.html

https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html

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