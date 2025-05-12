https://ria.ru/20250512/sanktsii-2016454364.html
В ЕС начали согласование 17-го пакета санкций против России
В ЕС начали согласование 17-го пакета санкций против России - РИА Новости, 12.05.2025
В ЕС начали согласование 17-го пакета санкций против России
Постоянные представители стран-членов Евросоюза в понедельник начали согласование нового 17-го по счету пакета санкций против России, его планируется утвердить... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T11:58:00+03:00
2025-05-12T11:58:00+03:00
2025-05-12T12:00:00+03:00
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза в понедельник начали согласование нового 17-го по счету пакета санкций против России, его планируется утвердить на заседании глав европейских МИД 20 мая."Согласование 17-го пакета санкций против России", - значится в повестке заседания постпредов.На прошлой неделе источник в ЕС сообщил РИА Новости, что свое предложение по новому санкционному пакету постпредам представила Еврокомиссия.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250505/sanktsii--2014896694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Экономика
В ЕС начали согласование 17-го пакета санкций против России
Постпреды стран-членов ЕС начали согласование 17-го пакета санкций против России