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В ЕС начали согласование 17-го пакета санкций против России - РИА Новости, 12.05.2025
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11:58 12.05.2025 (обновлено: 12:00 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/sanktsii-2016454364.html
В ЕС начали согласование 17-го пакета санкций против России
В ЕС начали согласование 17-го пакета санкций против России - РИА Новости, 12.05.2025
В ЕС начали согласование 17-го пакета санкций против России
Постоянные представители стран-членов Евросоюза в понедельник начали согласование нового 17-го по счету пакета санкций против России, его планируется утвердить... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T11:58:00+03:00
2025-05-12T12:00:00+03:00
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза в понедельник начали согласование нового 17-го по счету пакета санкций против России, его планируется утвердить на заседании глав европейских МИД 20 мая."Согласование 17-го пакета санкций против России", - значится в повестке заседания постпредов.На прошлой неделе источник в ЕС сообщил РИА Новости, что свое предложение по новому санкционному пакету постпредам представила Еврокомиссия.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Экономика
В ЕС начали согласование 17-го пакета санкций против России

Постпреды стран-членов ЕС начали согласование 17-го пакета санкций против России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза в понедельник начали согласование нового 17-го по счету пакета санкций против России, его планируется утвердить на заседании глав европейских МИД 20 мая.
"Согласование 17-го пакета санкций против России", - значится в повестке заседания постпредов.
На прошлой неделе источник в ЕС сообщил РИА Новости, что свое предложение по новому санкционному пакету постпредам представила Еврокомиссия.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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РоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
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