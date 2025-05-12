https://ria.ru/20250512/sanktsii-2016454364.html

В ЕС начали согласование 17-го пакета санкций против России

В ЕС начали согласование 17-го пакета санкций против России - РИА Новости, 12.05.2025

В ЕС начали согласование 17-го пакета санкций против России

Постоянные представители стран-членов Евросоюза в понедельник начали согласование нового 17-го по счету пакета санкций против России, его планируется утвердить... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T11:58:00+03:00

2025-05-12T11:58:00+03:00

2025-05-12T12:00:00+03:00

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза в понедельник начали согласование нового 17-го по счету пакета санкций против России, его планируется утвердить на заседании глав европейских МИД 20 мая."Согласование 17-го пакета санкций против России", - значится в повестке заседания постпредов.На прошлой неделе источник в ЕС сообщил РИА Новости, что свое предложение по новому санкционному пакету постпредам представила Еврокомиссия.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250505/sanktsii--2014896694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика