https://ria.ru/20250512/samorospusk-2016423221.html
Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске
Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске - РИА Новости, 12.05.2025
Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске
Рабочая партия Курдистана, признанная в Турции террористической, объявила о самороспуске и сложении оружия, передает агентство Rudaw. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T09:08:00+03:00
2025-05-12T09:08:00+03:00
2025-05-12T10:56:00+03:00
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СТАМБУЛ, 12 мая — РИА Новости. Рабочая партия Курдистана, признанная в Турции террористической, объявила о самороспуске и сложении оружия, передает агентство Rudaw."РПК сообщила, что на конгрессе было принято решение о самороспуске и прекращении вооруженной борьбы. Деятельность РПК прекращена", — говорится в публикации.Конгресс РПК, созванный после призыва ее лидера Абдуллы Оджалана к разоружению и расформированию, состоялся с 5 по 7 мая.В феврале Оджалан, который с 1999 года отбывает пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море, призвал РПК к самороспуску. Партия 1 марта объявила о прекращении огня против Турции и пообещала, что проведет в мае конгресс, на котором будет обсуждаться вопрос о роспуске.При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операции против РПК, если та прибегнет к хитростям или затормозит процесс.Оджалан уже обращался с аналогичными призывами, в частности в 2013 и 2015 годах.Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015-м. Базы курдских боевиков расположены на севере Ирака, турецкие войска проводят против них воздушные и наземные операции.
https://ria.ru/20250510/turtsiya-2016169545.html
https://ria.ru/20250227/kurdy-2002045567.html
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турция, рабочая партия курдистана, абдуллах оджалан, в мире
Турция, Рабочая партия Курдистана, Абдуллах Оджалан, В мире
Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске
РПК, признанная в Турции террористической, объявила в понедельник о самороспуске