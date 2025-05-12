Рейтинг@Mail.ru
Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 12.05.2025 (обновлено: 10:56 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/samorospusk-2016423221.html
Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске
Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске - РИА Новости, 12.05.2025
Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске
Рабочая партия Курдистана, признанная в Турции террористической, объявила о самороспуске и сложении оружия, передает агентство Rudaw. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T09:08:00+03:00
2025-05-12T10:56:00+03:00
турция
рабочая партия курдистана
абдуллах оджалан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016432848_0:10:3071:1737_1920x0_80_0_0_871dc678c9933045ad2c72881d6a8b8c.jpg
СТАМБУЛ, 12 мая — РИА Новости. Рабочая партия Курдистана, признанная в Турции террористической, объявила о самороспуске и сложении оружия, передает агентство Rudaw."РПК сообщила, что на конгрессе было принято решение о самороспуске и прекращении вооруженной борьбы. Деятельность РПК прекращена", — говорится в публикации.Конгресс РПК, созванный после призыва ее лидера Абдуллы Оджалана к разоружению и расформированию, состоялся с 5 по 7 мая.В феврале Оджалан, который с 1999 года отбывает пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море, призвал РПК к самороспуску. Партия 1 марта объявила о прекращении огня против Турции и пообещала, что проведет в мае конгресс, на котором будет обсуждаться вопрос о роспуске.При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операции против РПК, если та прибегнет к хитростям или затормозит процесс.Оджалан уже обращался с аналогичными призывами, в частности в 2013 и 2015 годах.Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015-м. Базы курдских боевиков расположены на севере Ирака, турецкие войска проводят против них воздушные и наземные операции.
https://ria.ru/20250510/turtsiya-2016169545.html
https://ria.ru/20250227/kurdy-2002045567.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016432848_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ada91e616265862f283ceb1c418e0275.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, рабочая партия курдистана, абдуллах оджалан, в мире
Турция, Рабочая партия Курдистана, Абдуллах Оджалан, В мире
Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске

РПК, признанная в Турции террористической, объявила в понедельник о самороспуске

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаг Рабочей партии Курдистана
Флаг Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаг Рабочей партии Курдистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 12 мая — РИА Новости. Рабочая партия Курдистана, признанная в Турции террористической, объявила о самороспуске и сложении оружия, передает агентство Rudaw.
"РПК сообщила, что на конгрессе было принято решение о самороспуске и прекращении вооруженной борьбы. Деятельность РПК прекращена", — говорится в публикации.
Сотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
В Турции задержали преступника, разыскиваемого Россией за терроризм
10 мая, 09:30
Конгресс РПК, созванный после призыва ее лидера Абдуллы Оджалана к разоружению и расформированию, состоялся с 5 по 7 мая.
В феврале Оджалан, который с 1999 года отбывает пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море, призвал РПК к самороспуску. Партия 1 марта объявила о прекращении огня против Турции и пообещала, что проведет в мае конгресс, на котором будет обсуждаться вопрос о роспуске.
При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операции против РПК, если та прибегнет к хитростям или затормозит процесс.
Оджалан уже обращался с аналогичными призывами, в частности в 2013 и 2015 годах.
Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015-м. Базы курдских боевиков расположены на севере Ирака, турецкие войска проводят против них воздушные и наземные операции.
Бойцы Рабочей партии Курдистана (РПК) под портретом Абдуллы Оджалана и флагами РПК и JPG (курдское ополчение в Сирии) - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Курды готовы сложить оружие, если им разрешат заниматься политикой в Турции
27 февраля, 19:18
 
ТурцияРабочая партия КурдистанаАбдуллах ОджаланВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала