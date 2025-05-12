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Россиян предупредили о выросшем втрое штрафе за самокат
Россиян предупредили о выросшем втрое штрафе за самокат - РИА Новости, 12.05.2025
Россиян предупредили о выросшем втрое штрафе за самокат
Некоторые российские операторы кикшеринга увеличили втрое штрафы за использование прокатных электросамокатов несовершеннолетними из-за повышенной аварийности в... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T03:15:00+03:00
2025-05-12T03:15:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Некоторые российские операторы кикшеринга увеличили втрое штрафы за использование прокатных электросамокатов несовершеннолетними из-за повышенной аварийности в этой возрастной категории, рассказал агентству “Прайм” доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Максим Тишаков.По его словам, несовершеннолетние нередко не соблюдают правила дорожного движения, что приводит к печальным последствиям. Закон предусматривает за нарушения штраф до полутора тысяч рублей (ч. 1, 2 ст. 12.29 и ч. 2, 3 ст. 12.30 КоАП), но этого недостаточно.“Коммерческие организации, предоставляющие СИМ напрокат, устанавливают в договорах условия о запрете управления арендованным электросамокатом лицом, либо его передачи в пользование третьим лицам, которые не достигли возраста шестнадцати лет, а в отдельных регионах совершеннолетия”, — разъяснил юрист.У нескольких сервисов штраф за нарушение вырос с 10 до 30 тысяч рублей — сразу в три раза. Исключение — Москва, где штраф уже составляет 100 тысяч рублей. Обсуждаются и изменения в КоАП, увеличивающие штрафы за нарушения ПДД, заключил Тишаков.
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общество, россия, максим тишаков, мгпу, самокаты, штрафы
Общество, Россия, Максим Тишаков, МГПУ, Самокаты, Штрафы
Россиян предупредили о выросшем втрое штрафе за самокат
Правовед Тишаков: штрафы за езду детей на электросамокатах выросли втрое