https://ria.ru/20250512/safonov--2016533799.html
Осужденный экс-начальник ГИБДД Ставрополья обжалует приговор
Осужденный экс-начальник ГИБДД Ставрополья обжалует приговор - РИА Новости, 12.05.2025
Осужденный экс-начальник ГИБДД Ставрополья обжалует приговор
Осужденный на 20 лет экс-начальник ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов планирует обжаловать приговор, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T16:56:00+03:00
2025-05-12T16:56:00+03:00
2025-05-12T16:56:00+03:00
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ЧЕРКЕССК, 12 мая – РИА Новости. Осужденный на 20 лет экс-начальник ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов планирует обжаловать приговор, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Приговор будем обжаловать в установленном законом порядке", - заявил Сафонов журналистам. Сегодня Черкесский городской суд приговорил Сафонова к 20 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 100 миллионов рублей и лишением специального звания "полковник полиции". Сафонов обвиняется в создании преступного сообщества, получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями – всего более 100 эпизодов преступной деятельности. Вину он не признал. Сафонов с рядом подчиненных был задержан в конце июля 2021 года по делу о получении взяток более чем на 19 миллионов рублей. В домах подозреваемых прошли обыски. Выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной - позолоченные раковина и унитаз.
https://ria.ru/20250510/vzyatki-2016147640.html
https://ria.ru/20250425/vzyatka-2013412432.html
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ставропольский край, алексей сафонов, гибдд мвд рф, общество
Ставропольский край, Алексей Сафонов, ГИБДД МВД РФ, Общество
Осужденный экс-начальник ГИБДД Ставрополья обжалует приговор
Осужденный на 20 лет экс-начальник ГИБДД Ставрополья Сафонов обжалует приговор
ЧЕРКЕССК, 12 мая – РИА Новости. Осужденный на 20 лет экс-начальник ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов планирует обжаловать приговор, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор будем обжаловать в установленном законом порядке", - заявил Сафонов
журналистам.
Сегодня Черкесский городской суд приговорил Сафонова к 20 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 100 миллионов рублей и лишением специального звания "полковник полиции".
Сафонов обвиняется в создании преступного сообщества, получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями – всего более 100 эпизодов преступной деятельности. Вину он не признал.
Сафонов с рядом подчиненных был задержан в конце июля 2021 года по делу о получении взяток более чем на 19 миллионов рублей. В домах подозреваемых прошли обыски. Выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной - позолоченные раковина и унитаз.