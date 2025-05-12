Рябков провел встречу с послом Турции в России
Замглавы МИД РФ Рябков встретился с послом Турции в России Бильгичем
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Турции в России Танжу Бильгичем взаимодействие Москвы и Стамбула в рамках многосторонних механизмов, сообщили в российском МИД.
"Двенадцатого мая заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в Российской Федерации Танжу Бильгичем. Состоялся обмен мнениями по ряду аспектов региональной и международной повестки дня. Продолжено обсуждение вопросов взаимодействия России и Турции в рамках многосторонних механизмов", - говорится в сообщении МИД РФ.
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Уточняется, что встреча прошла в конструктивном ключе.
Президент России Владимир Путин в ночь на 11 мая выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он потребовал, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры "как минимум определят, возможна ли сделка". Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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