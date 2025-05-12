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Рябков провел встречу с послом Турции в России - РИА Новости, 12.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:53 12.05.2025 (обновлено: 17:58 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/ryabkov-2016553722.html
Рябков провел встречу с послом Турции в России
Рябков провел встречу с послом Турции в России - РИА Новости, 12.05.2025
Рябков провел встречу с послом Турции в России
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Турции в России Танжу Бильгичем взаимодействие Москвы и Стамбула в рамках многосторонних механизмов, сообщили в... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T17:53:00+03:00
2025-05-12T17:58:00+03:00
россия
турция
москва
в мире
специальная военная операция на украине
сергей рябков
владимир путин
танжу бильгич
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Турции в России Танжу Бильгичем взаимодействие Москвы и Стамбула в рамках многосторонних механизмов, сообщили в российском МИД."Двенадцатого мая заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в Российской Федерации Танжу Бильгичем. Состоялся обмен мнениями по ряду аспектов региональной и международной повестки дня. Продолжено обсуждение вопросов взаимодействия России и Турции в рамках многосторонних механизмов", - говорится в сообщении МИД РФ.Уточняется, что встреча прошла в конструктивном ключе.Президент России Владимир Путин в ночь на 11 мая выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он потребовал, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры "как минимум определят, возможна ли сделка". Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250512/superoruzhie-2016415414.html
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россия, турция, москва, в мире, сергей рябков, владимир путин, танжу бильгич
Россия, Турция, Москва, В мире, Специальная военная операция на Украине, Сергей Рябков, Владимир Путин, Танжу Бильгич
Рябков провел встречу с послом Турции в России

Замглавы МИД РФ Рябков встретился с послом Турции в России Бильгичем

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Турции в России Танжу Бильгичем взаимодействие Москвы и Стамбула в рамках многосторонних механизмов, сообщили в российском МИД.
"Двенадцатого мая заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в Российской Федерации Танжу Бильгичем. Состоялся обмен мнениями по ряду аспектов региональной и международной повестки дня. Продолжено обсуждение вопросов взаимодействия России и Турции в рамках многосторонних механизмов", - говорится в сообщении МИД РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Путин пустил в ход российское супероружие
Вчера, 08:00
Уточняется, что встреча прошла в конструктивном ключе.
Президент России Владимир Путин в ночь на 11 мая выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он потребовал, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры "как минимум определят, возможна ли сделка". Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин потряс мир
11 мая, 12:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияТурцияМоскваВ миреСергей РябковВладимир ПутинТанжу Бильгич
 
 
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