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Рябков провел встречу с послом Турции в России

Рябков провел встречу с послом Турции в России - РИА Новости, 12.05.2025

Рябков провел встречу с послом Турции в России

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Турции в России Танжу Бильгичем взаимодействие Москвы и Стамбула в рамках многосторонних механизмов, сообщили в... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T17:53:00+03:00

2025-05-12T17:53:00+03:00

2025-05-12T17:58:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Турции в России Танжу Бильгичем взаимодействие Москвы и Стамбула в рамках многосторонних механизмов, сообщили в российском МИД."Двенадцатого мая заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в Российской Федерации Танжу Бильгичем. Состоялся обмен мнениями по ряду аспектов региональной и международной повестки дня. Продолжено обсуждение вопросов взаимодействия России и Турции в рамках многосторонних механизмов", - говорится в сообщении МИД РФ.Уточняется, что встреча прошла в конструктивном ключе.Президент России Владимир Путин в ночь на 11 мая выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он потребовал, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры "как минимум определят, возможна ли сделка". Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250512/superoruzhie-2016415414.html

https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, турция, москва, в мире, сергей рябков, владимир путин, танжу бильгич