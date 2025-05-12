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Рубио поблагодарил Турцию за содействие переговорам России и Украины

Рубио поблагодарил Турцию за содействие переговорам России и Украины - РИА Новости, 12.05.2025

Рубио поблагодарил Турцию за содействие переговорам России и Украины

Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом поблагодарил Анкару за прием и... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T23:40:00+03:00

2025-05-12T23:40:00+03:00

2025-05-12T23:38:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом поблагодарил Анкару за прием и содействие возможным прямым переговорам России и Украины, сообщили в госдепартаменте. "Государственный секретарь Марко Рубио сегодня поговорил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Секретарь поблагодарил Турцию за прием и содействие прямым переговорам России и Украины и приветствовал возможность немедленного прекращения огня", - говорится в сообщении. Кроме того, Рубио и Фидан обсудили предстоящую неформальную министерскую встречу НАТО в Анталье и важность укрепления коммерческих и оборонных связей между США и Турцией. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250512/peregovory-2016576682.html

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