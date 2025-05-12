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Рубио поблагодарил Турцию за содействие переговорам России и Украины - РИА Новости, 12.05.2025
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23:40 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/rubio-2016586046.html
Рубио поблагодарил Турцию за содействие переговорам России и Украины
Рубио поблагодарил Турцию за содействие переговорам России и Украины - РИА Новости, 12.05.2025
Рубио поблагодарил Турцию за содействие переговорам России и Украины
Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом поблагодарил Анкару за прием и... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T23:40:00+03:00
2025-05-12T23:38:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом поблагодарил Анкару за прием и содействие возможным прямым переговорам России и Украины, сообщили в госдепартаменте. "Государственный секретарь Марко Рубио сегодня поговорил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Секретарь поблагодарил Турцию за прием и содействие прямым переговорам России и Украины и приветствовал возможность немедленного прекращения огня", - говорится в сообщении. Кроме того, Рубио и Фидан обсудили предстоящую неформальную министерскую встречу НАТО в Анталье и важность укрепления коммерческих и оборонных связей между США и Турцией. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250512/peregovory-2016576682.html
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в мире, россия, турция, украина, марко рубио, хакан фидан, владимир путин, нато
В мире, Россия, Турция, Украина, Марко Рубио, Хакан Фидан, Владимир Путин, НАТО
Рубио поблагодарил Турцию за содействие переговорам России и Украины

Рубио поблагодарил Анкару за содействие прямым мирным переговорам РФ и Украины

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом поблагодарил Анкару за прием и содействие возможным прямым переговорам России и Украины, сообщили в госдепартаменте.
"Государственный секретарь Марко Рубио сегодня поговорил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Секретарь поблагодарил Турцию за прием и содействие прямым переговорам России и Украины и приветствовал возможность немедленного прекращения огня", - говорится в сообщении.
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Фидан и Рубио обсудили переговорный процесс между Россией и Украиной
Вчера, 20:55
Кроме того, Рубио и Фидан обсудили предстоящую неформальную министерскую встречу НАТО в Анталье и важность укрепления коммерческих и оборонных связей между США и Турцией.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Рубио обсудил с канцлером Германии ситуацию на Украине
Вчера, 18:00
 
В миреРоссияТурцияУкраинаМарко РубиоХакан ФиданВладимир ПутинНАТО
 
 
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