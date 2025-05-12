Рубио обсудил с канцлером Германии ситуацию на Украине
Госсекретарь Рубио обсудил с канцлером Мерцем двусторонние отношения и Украину
© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем состояние отношений между двумя странами, а также украинский мирный процесс, сказала пресс-секретарь госдепа Тэмми Брюс.
Ранее парламент Германии лишь со второго раза проголосовал за назначение Мерца новым канцлером: таким образом, он стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который с первого раза не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров.
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"Госсекретарь Марко Рубио провёл беседу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и поздравил его с недавним назначением на пост канцлера. Они обсудили жизнеспособность двусторонних отношений США и Германии и важность совместной работы для продвижения многих общих интересов между Соединенными Штатами и Германией", - сказала Брюс.
Рубио и Мерц обсудили вопрос прекращения конфликта на Украине, а также встречу немецкого канцлера с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, премьер-министром Польши Дональдом Туском и Владимиром Зеленским в Киеве.
В субботу Макрон, Мерц, Стармер и Туск приняли участие во встрече в Киеве так называемой "коалиции желающих". Макрон заявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.