Рейтинг@Mail.ru
Рубио обсудил с канцлером Германии ситуацию на Украине - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/rubio-2016555646.html
Рубио обсудил с канцлером Германии ситуацию на Украине
Рубио обсудил с канцлером Германии ситуацию на Украине - РИА Новости, 12.05.2025
Рубио обсудил с канцлером Германии ситуацию на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем состояние отношений между двумя странами, а также украинский мирный процесс, сказала... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T18:00:00+03:00
2025-05-12T18:00:00+03:00
в мире
германия
сша
киев
марко рубио
фридрих мерц
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000708055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7bfda92f56d1ab4edf370e4e76822fe2.jpg
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем состояние отношений между двумя странами, а также украинский мирный процесс, сказала пресс-секретарь госдепа Тэмми Брюс. Ранее парламент Германии лишь со второго раза проголосовал за назначение Мерца новым канцлером: таким образом, он стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который с первого раза не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров. "Госсекретарь Марко Рубио провёл беседу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и поздравил его с недавним назначением на пост канцлера. Они обсудили жизнеспособность двусторонних отношений США и Германии и важность совместной работы для продвижения многих общих интересов между Соединенными Штатами и Германией", - сказала Брюс. Рубио и Мерц обсудили вопрос прекращения конфликта на Украине, а также встречу немецкого канцлера с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, премьер-министром Польши Дональдом Туском и Владимиром Зеленским в Киеве. В субботу Макрон, Мерц, Стармер и Туск приняли участие во встрече в Киеве так называемой "коалиции желающих". Макрон заявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.
https://ria.ru/20250511/merts-2016347323.html
https://ria.ru/20250323/germaniya-2006802428.html
германия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000708055_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_bb950f65150a0b1deb084b54b22f0492.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, сша, киев, марко рубио, фридрих мерц, эммануэль макрон
В мире, Германия, США, Киев, Марко Рубио, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон
Рубио обсудил с канцлером Германии ситуацию на Украине

Госсекретарь Рубио обсудил с канцлером Мерцем двусторонние отношения и Украину

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем состояние отношений между двумя странами, а также украинский мирный процесс, сказала пресс-секретарь госдепа Тэмми Брюс.
Ранее парламент Германии лишь со второго раза проголосовал за назначение Мерца новым канцлером: таким образом, он стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который с первого раза не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Мерц оценил готовность России к диалогу с Украиной
11 мая, 14:58
"Госсекретарь Марко Рубио провёл беседу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и поздравил его с недавним назначением на пост канцлера. Они обсудили жизнеспособность двусторонних отношений США и Германии и важность совместной работы для продвижения многих общих интересов между Соединенными Штатами и Германией", - сказала Брюс.
Рубио и Мерц обсудили вопрос прекращения конфликта на Украине, а также встречу немецкого канцлера с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, премьер-министром Польши Дональдом Туском и Владимиром Зеленским в Киеве.
В субботу Макрон, Мерц, Стармер и Туск приняли участие во встрече в Киеве так называемой "коалиции желающих". Макрон заявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.
Глава ХДС Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Мерц назло США готов поддерживать конфликт на Украине, заявили в АдГ
23 марта, 17:34
 
В миреГерманияСШАКиевМарко РубиоФридрих МерцЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала