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"Они не хотели": на Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 12.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:38 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/rossiya-2016579502.html
"Они не хотели": на Западе сделали неожиданное заявление о России
"Они не хотели": на Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 12.05.2025
"Они не хотели": на Западе сделали неожиданное заявление о России
Русские никогда не хотели конфликта с Украиной и коллективным Западом, заявил профессор Хельсинкского университета Томас Малинен в соцсети X. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T21:38:00+03:00
2025-05-12T21:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
европа
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Русские никогда не хотели конфликта с Украиной и коллективным Западом, заявил профессор Хельсинкского университета Томас Малинен в соцсети X."Русские хотели стать частью Европы. Путешествовать, заниматься бизнесом, интегрироваться. Они никогда не хотели этой войны и надеялись, что она скоро закончится", — отметил он.Эксперт также добавил, что россияне разочаровываются и начинают думать, что европейцы действительно их ненавидят.Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной —это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
https://ria.ru/20250512/tramp-2016565173.html
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в мире, россия, украина, европа, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Дмитрий Песков
"Они не хотели": на Западе сделали неожиданное заявление о России

Малинен: русские никогда не хотели конфликта с Западом

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Русские никогда не хотели конфликта с Украиной и коллективным Западом, заявил профессор Хельсинкского университета Томас Малинен в соцсети X.
"Русские хотели стать частью Европы. Путешествовать, заниматься бизнесом, интегрироваться. Они никогда не хотели этой войны и надеялись, что она скоро закончится", — отметил он.
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Эксперт также добавил, что россияне разочаровываются и начинают думать, что европейцы действительно их ненавидят.
Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной —это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЕвропаВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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