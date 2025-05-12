https://ria.ru/20250512/rossiya-2016579502.html

"Они не хотели": на Западе сделали неожиданное заявление о России

"Они не хотели": на Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 12.05.2025

"Они не хотели": на Западе сделали неожиданное заявление о России

Русские никогда не хотели конфликта с Украиной и коллективным Западом, заявил профессор Хельсинкского университета Томас Малинен в соцсети X. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T21:38:00+03:00

2025-05-12T21:38:00+03:00

2025-05-12T21:38:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Русские никогда не хотели конфликта с Украиной и коллективным Западом, заявил профессор Хельсинкского университета Томас Малинен в соцсети X."Русские хотели стать частью Европы. Путешествовать, заниматься бизнесом, интегрироваться. Они никогда не хотели этой войны и надеялись, что она скоро закончится", — отметил он.Эксперт также добавил, что россияне разочаровываются и начинают думать, что европейцы действительно их ненавидят.Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной —это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.

https://ria.ru/20250512/tramp-2016565173.html

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в мире, россия, украина, европа, владимир путин, дмитрий песков