В Сербии заявили, что Россия не дала Западу заманить себя в ловушку
Депутаты скупщины Сербии Ковач и Арсич: РФ показала, что выступает за мир
Здание парламента Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 12 мая – РИА Новости. Россия своим предложением о прямых переговорах с Украиной без предварительных условий не дала Западу заманить себя в ловушку с 30-дневным перемирием, которое было бы использовано для усиления Киева, заявили РИА Новости депутаты Скупщины (парламента) Сербии Митар Ковач и Веролюб Арсич.
В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Впоследствии турецкий президент поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.
"Мы видели, что Запад готов к выдвижению условий о перемирии на 30 дней, чем хотел указать на РФ как на страну, которая желает войны. Своим шагом Москва выбила у них из рук это преимущество, так как предложила переговоры без предварительных условий. Показательно, что четыре ключевые страны НАТО и ЕС самые воинственные, и они, очевидно, хотят потянуть за собой коллективный Запад, чтобы конфликт продолжался. Они косвенно пригрозили Москве, что если не будет принято их условие о перемирии на 30 дней, то усилят санкции и продолжат вооружать Киев. Это призыв к дальнейшему конфликту, но Москва своим шагом показала, что выступает за мир", - указал генерал-майор в отставке, член комитета по безопасности Митар Ковач.
Веролюб Арсич, как и Ковач, является членом парламентской группы дружбы с Россией.
"Что касается Киева, не знаю, хочет ли он принять это предложение, но это было бы разумно и стоило бы это сделать. По моему мнению, это предложение Москвы – голос разума, который обращен к Киеву, чтобы конфликт на территории Европы был завершен, а мы знаем, что это крупнейший конфликт после Второй мировой войны. Ясно, что РФ не хочет попасть в ловушку около перемирия, которое бы другая сторона наверняка использовала для подтягивания новых сил и продолжила боевые действия", - отметил Арсич.
Президент РФ ранее подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря президента РФ, цели переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Владимир Зеленский, в свою очередь, сказал, что Украина готова встретиться, но при этом выдвинул условия, что Россия должна прекратить огонь уже с 12 мая.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече "коалиции желающих". Макрон объявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия руководством в Москве условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.