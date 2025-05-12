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В России пик заболеваемости вирусом Западного Нила придется на август - РИА Новости, 12.05.2025
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16:42 12.05.2025 (обновлено: 22:32 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/rospotrebnadzor-2016529180.html
В России пик заболеваемости вирусом Западного Нила придется на август
В России пик заболеваемости вирусом Западного Нила придется на август - РИА Новости, 12.05.2025
В России пик заболеваемости вирусом Западного Нила придется на август
В России пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила ожидается в августе, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T16:42:00+03:00
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россия
москва
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
египет
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В России пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила ожидается в августе, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве. "В эпидсезон 2025 года интенсивные проявления эпидемического процесса ЛЗН (лихорадки Западного Нила. — Прим. ред.) на территории России ожидаются в июне — сентябре, а пик заболеваемости прогнозируется в августе. Наибольший эпидемиологический риск ожидается в субъектах Южного федерального округа (ЮФО), Центрального федерального округа (ЦФО) и Приволжского федерального округа (ПФО), в которых ранее выявлялись больные ЛЗН. При этом на юге европейской части России, где климатические условия наиболее благоприятны для циркуляции возбудителя, риск заражения населения существует с апреля по октябрь", — говорится в заявлении.Как уточнили в Роспотребнадзоре, основные источники и резервуары вируса — птицы водного и околоводного комплексов, а также синантропные птицы, обитающие вблизи человека. Отмечается, что к контингентам риска относятся люди, проживающие на территориях природных очагов или посещающие их в период активности переносчиков. Лихорадка Западного Нила — инфекционное заболевание, встречающееся в странах с жарким климатом, например в Египте, Греции, Израиле, Таиланде, Вьетнаме, Индии и других государствах Африки, Азии, Европы и Северной Америки.У большинства заразившихся (около 70-80 процентов) болезнь проходит бессимптомно, примерно у 20 процентов могут наблюдаться температура, головная боль, боли в теле и суставах, рвота, диарея или сыпь. Тяжелое течение отмечается у менее чем одного процента заболевших.
https://ria.ru/20240830/vaktsina-1969360532.html
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россия, москва, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), египет
Россия, Москва, Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Египет
В России пик заболеваемости вирусом Западного Нила придется на август

Роспотребнадзор: в РФ пик заражения вирусом Западного Нила ожидается в августе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В России пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила ожидается в августе, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
"В эпидсезон 2025 года интенсивные проявления эпидемического процесса ЛЗН (лихорадки Западного Нила. — Прим. ред.) на территории России ожидаются в июне — сентябре, а пик заболеваемости прогнозируется в августе. Наибольший эпидемиологический риск ожидается в субъектах Южного федерального округа (ЮФО), Центрального федерального округа (ЦФО) и Приволжского федерального округа (ПФО), в которых ранее выявлялись больные ЛЗН. При этом на юге европейской части России, где климатические условия наиболее благоприятны для циркуляции возбудителя, риск заражения населения существует с апреля по октябрь", — говорится в заявлении.
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Как уточнили в Роспотребнадзоре, основные источники и резервуары вируса — птицы водного и околоводного комплексов, а также синантропные птицы, обитающие вблизи человека.
Отмечается, что к контингентам риска относятся люди, проживающие на территориях природных очагов или посещающие их в период активности переносчиков.
Лихорадка Западного Нила — инфекционное заболевание, встречающееся в странах с жарким климатом, например в Египте, Греции, Израиле, Таиланде, Вьетнаме, Индии и других государствах Африки, Азии, Европы и Северной Америки.
У большинства заразившихся (около 70-80 процентов) болезнь проходит бессимптомно, примерно у 20 процентов могут наблюдаться температура, головная боль, боли в теле и суставах, рвота, диарея или сыпь. Тяжелое течение отмечается у менее чем одного процента заболевших.
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