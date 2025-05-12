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Рогов рассказал о сдавшихся в плен в Запорожской области - РИА Новости, 12.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/rogov-2016483961.html
Рогов рассказал о сдавшихся в плен в Запорожской области
Рогов рассказал о сдавшихся в плен в Запорожской области - РИА Новости, 12.05.2025
Рогов рассказал о сдавшихся в плен в Запорожской области
Группа украинских солдат сдалась в плен на одном из участков линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:10:00+03:00
2025-05-12T14:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Группа украинских солдат сдалась в плен на одном из участков линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Группа солдат ВСУ сложила оружие и добровольно сдалась в плен на одном из участков линии фронта в Запорожской области", - сказал Рогов. По его словам, случаи сдачи в плен солдат ВСУ участились после объявленного Россией перемирия в Дни Победы. "Все больше солдат ВСУ выбирают жизнь и братство. Для тех, кто хочет сохранить свои жизни и спастись от режима Зеленского, нужно выйти на связь на частоте 149.200 и вызвать Волгу, а также написать в Telegram-бот @ZPSpasiBot", - сказал Рогов. При этом он подчеркнул, что в ВСУ пытаются блокировать частоты для связи с российской стороной, чтобы лишить своих солдат шанса на спасение.
https://ria.ru/20250512/vsu-2016425331.html
https://ria.ru/20250512/svo-2015261577.html
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запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Рогов рассказал о сдавшихся в плен в Запорожской области

Рогов: группа военных ВСУ добровольно сдалась в плен в Запорожской области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУкраинские пленные в российском исправительном учреждении
Украинские пленные в российском исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Украинские пленные в российском исправительном учреждении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Группа украинских солдат сдалась в плен на одном из участков линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Группа солдат ВСУ сложила оружие и добровольно сдалась в плен на одном из участков линии фронта в Запорожской области", - сказал Рогов.
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По его словам, случаи сдачи в плен солдат ВСУ участились после объявленного Россией перемирия в Дни Победы.
"Все больше солдат ВСУ выбирают жизнь и братство. Для тех, кто хочет сохранить свои жизни и спастись от режима Зеленского, нужно выйти на связь на частоте 149.200 и вызвать Волгу, а также написать в Telegram-бот @ZPSpasiBot", - сказал Рогов.
При этом он подчеркнул, что в ВСУ пытаются блокировать частоты для связи с российской стороной, чтобы лишить своих солдат шанса на спасение.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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