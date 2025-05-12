https://ria.ru/20250512/rets-2016497828.html
Регистрация заявок на "Экспортер года - 2025" продолжается до 31 мая
Регистрация заявок на "Экспортер года - 2025" продолжается до 31 мая - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация заявок на "Экспортер года - 2025" продолжается до 31 мая
Прием заявок на участие во Всероссийской премии "Экспортер года - 2025", организатором которой выступает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ),... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:05:00+03:00
2025-05-12T15:05:00+03:00
2025-05-12T15:05:00+03:00
экономика
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Прием заявок на участие во Всероссийской премии "Экспортер года - 2025", организатором которой выступает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), продолжается до 31 мая, сообщает центр."Среди самых популярных номинаций в этом году: "Экспортер года в сфере промышленности", "Трейдер года", "Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)". Участие в премии бесплатное. Конкурс открыт для всех - крупных компаний, малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей. Активность проявляют экспортеры из самых разных уголков страны. На сегодняшний день наибольшее количество заявок на участие в конкурсе поступило от компаний и индивидуальных предпринимателей из Центрального, Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Всего заявки поступили из 66 регионов страны", - говорится в сообщении."Победа в премии "Экспортер года" открывает компаниям широкие возможности: повышение узнаваемости бренда, укрепление деловой репутации, привлечение внимания потенциальных партнеров и инвесторов, а также использование статуса победителя в маркетинговых целях. Это отличная возможность экспортно ориентированным компаниям продемонстрировать свои достижения и получить признание на национальном уровне", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, ее слова приводятся в сообщении.В 2025 году премия будет вручаться в 20 номинациях: 12 основных (по 6 для малого и среднего бизнеса и для крупного) и 8 дополнительных, охватывающих различные сферы экспортной деятельности - машиностроение, промышленность, агропромышленный комплекс и другие.Определение победителей пройдет в два этапа: окружной этап - победители в каждом федеральном округе будут объявлены в июле и федеральный этап - среди окружных победителей выберут лучших на федеральном уровне.Церемония награждения лауреатов федерального этапа состоится осенью на Международном экспортном форуме "Сделано в России".Подать заявку можно, заполнив электронную анкету на сайте РЭЦ. На начальном этапе экспортерам потребуется предоставить только электронную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (копия ИНН), а для компаний сегмента МСП - сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
https://ria.ru/20250512/rets-2016462292.html
https://ria.ru/20250512/yarmarka-2016458701.html
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экономика, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Регистрация заявок на "Экспортер года - 2025" продолжается до 31 мая
Регистрация заявок на участие в "Экспортер года - 2025" продолжается до 31 мая
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Прием заявок на участие во Всероссийской премии "Экспортер года - 2025", организатором которой выступает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), продолжается до 31 мая, сообщает центр.
"Среди самых популярных номинаций в этом году: "Экспортер года в сфере промышленности", "Трейдер года", "Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)". Участие в премии бесплатное. Конкурс открыт для всех - крупных компаний, малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей. Активность проявляют экспортеры из самых разных уголков страны. На сегодняшний день наибольшее количество заявок на участие в конкурсе поступило от компаний и индивидуальных предпринимателей из Центрального, Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Всего заявки поступили из 66 регионов страны", - говорится в сообщении.
"Победа в премии "Экспортер года" открывает компаниям широкие возможности: повышение узнаваемости бренда, укрепление деловой репутации, привлечение внимания потенциальных партнеров и инвесторов, а также использование статуса победителя в маркетинговых целях. Это отличная возможность экспортно ориентированным компаниям продемонстрировать свои достижения и получить признание на национальном уровне", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, ее слова приводятся в сообщении.
В 2025 году премия будет вручаться в 20 номинациях: 12 основных (по 6 для малого и среднего бизнеса и для крупного) и 8 дополнительных, охватывающих различные сферы экспортной деятельности - машиностроение, промышленность, агропромышленный комплекс и другие.
Определение победителей пройдет в два этапа: окружной этап - победители в каждом федеральном округе будут объявлены в июле и федеральный этап - среди окружных победителей выберут лучших на федеральном уровне.
Церемония награждения лауреатов федерального этапа состоится осенью на Международном экспортном форуме "Сделано в России".
Подать заявку можно, заполнив электронную анкету на сайте РЭЦ. На начальном этапе экспортерам потребуется предоставить только электронную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (копия ИНН), а для компаний сегмента МСП - сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.