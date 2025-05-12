https://ria.ru/20250512/religiya-2016401304.html
Добровольцев и казаков в зоне СВО окормляют более 20 священников
Добровольцев и казаков в зоне СВО окормляют более 20 священников - РИА Новости, 12.05.2025
Добровольцев и казаков в зоне СВО окормляют более 20 священников
Подразделения добровольцев и казаков в зоне специальной военной операции окормляют чуть более 20 священнослужителей и их не хватает, рассказал иерей Владислав... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T00:24:00+03:00
2025-05-12T00:24:00+03:00
2025-05-12T00:24:00+03:00
религия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Подразделения добровольцев и казаков в зоне специальной военной операции окормляют чуть более 20 священнослужителей и их не хватает, рассказал иерей Владислав Сулейманов, который является помощником главного священника в зоне СВО протоиерея Дмитрия Василенкова. Иерей стал первым священником, принявшим участие в параде Победы на Красной площади 9 мая в составе парадного расчета Терского казачьего войска. По его словам, в основном он окормляет в зоне СВО добровольцев и казаков. "В данный момент под моим началом трудятся чуть более 20 священников. Учитывая, что добровольческих подразделений у нас больше 40 в данный момент, 20 священников – это половина из того, что необходимо сейчас на фронте. Конечно, их мало", - рассказал иерей в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24". Он отметил, что казаки – воцерковленный народ, а добровольцы – более мотивированные. "И есть еще такой интересный аспект: очень многие бойцы в добровольческих подразделениях имеют богословское образование", – сказал иерей. В конце января председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский) рассказал, что в зоне проведения специальной военной операции, по данным на 27 января 2025 года, находились 76 священников-добровольцев и 64 штатных священника Русской православной церкви.
https://ria.ru/20250223/spetsoperatsiya-2001078769.html
https://ria.ru/20241127/svyaschenniki-1986064593.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русская православная церковь, религия
Религия, Русская православная церковь, Религия
Добровольцев и казаков в зоне СВО окормляют более 20 священников
Иерей Сулейманов: добровольцев и казаков на СВО окормляют более 20 священников
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Подразделения добровольцев и казаков в зоне специальной военной операции окормляют чуть более 20 священнослужителей и их не хватает, рассказал иерей Владислав Сулейманов, который является помощником главного священника в зоне СВО протоиерея Дмитрия Василенкова.
Иерей стал первым священником, принявшим участие в параде Победы на Красной площади 9 мая в составе парадного расчета Терского казачьего войска.
По его словам, в основном он окормляет в зоне СВО добровольцев и казаков.
"В данный момент под моим началом трудятся чуть более 20 священников. Учитывая, что добровольческих подразделений у нас больше 40 в данный момент, 20 священников – это половина из того, что необходимо сейчас на фронте. Конечно, их мало", - рассказал иерей в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Он отметил, что казаки – воцерковленный народ, а добровольцы – более мотивированные.
"И есть еще такой интересный аспект: очень многие бойцы в добровольческих подразделениях имеют богословское образование", – сказал иерей.
В конце января председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский) рассказал, что в зоне проведения специальной военной операции, по данным на 27 января 2025 года, находились 76 священников-добровольцев и 64 штатных священника Русской православной церкви
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