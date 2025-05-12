Рейтинг@Mail.ru
Добровольцев и казаков в зоне СВО окормляют более 20 священников - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
00:24 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/religiya-2016401304.html
Добровольцев и казаков в зоне СВО окормляют более 20 священников
Добровольцев и казаков в зоне СВО окормляют более 20 священников - РИА Новости, 12.05.2025
Добровольцев и казаков в зоне СВО окормляют более 20 священников
Подразделения добровольцев и казаков в зоне специальной военной операции окормляют чуть более 20 священнослужителей и их не хватает, рассказал иерей Владислав... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T00:24:00+03:00
2025-05-12T00:24:00+03:00
религия
русская православная церковь
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974388638_0:132:3071:1859_1920x0_80_0_0_6f795b05f65facc0e41414fd7298f073.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Подразделения добровольцев и казаков в зоне специальной военной операции окормляют чуть более 20 священнослужителей и их не хватает, рассказал иерей Владислав Сулейманов, который является помощником главного священника в зоне СВО протоиерея Дмитрия Василенкова. Иерей стал первым священником, принявшим участие в параде Победы на Красной площади 9 мая в составе парадного расчета Терского казачьего войска. По его словам, в основном он окормляет в зоне СВО добровольцев и казаков. "В данный момент под моим началом трудятся чуть более 20 священников. Учитывая, что добровольческих подразделений у нас больше 40 в данный момент, 20 священников – это половина из того, что необходимо сейчас на фронте. Конечно, их мало", - рассказал иерей в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24". Он отметил, что казаки – воцерковленный народ, а добровольцы – более мотивированные. "И есть еще такой интересный аспект: очень многие бойцы в добровольческих подразделениях имеют богословское образование", – сказал иерей. В конце января председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский) рассказал, что в зоне проведения специальной военной операции, по данным на 27 января 2025 года, находились 76 священников-добровольцев и 64 штатных священника Русской православной церкви.
https://ria.ru/20250223/spetsoperatsiya-2001078769.html
https://ria.ru/20241127/svyaschenniki-1986064593.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974388638_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_efe1a268cfbe88cd220b5e04ad72643a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
русская православная церковь, религия
Религия, Русская православная церковь, Религия
Добровольцев и казаков в зоне СВО окормляют более 20 священников

Иерей Сулейманов: добровольцев и казаков на СВО окормляют более 20 священников

© РИА Новости / Сергей БобылевСвященник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца
Священник бригады Терек иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным Спецназ проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Священник бригады "Терек" иерей Алексей (Алексей Барышев) с позывным "Спецназ" проводит молебен в походном храме в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Подразделения добровольцев и казаков в зоне специальной военной операции окормляют чуть более 20 священнослужителей и их не хватает, рассказал иерей Владислав Сулейманов, который является помощником главного священника в зоне СВО протоиерея Дмитрия Василенкова.
Иерей стал первым священником, принявшим участие в параде Победы на Красной площади 9 мая в составе парадного расчета Терского казачьего войска.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Священник рассказал, как вернуться с войны живым
23 февраля, 07:05
По его словам, в основном он окормляет в зоне СВО добровольцев и казаков.
"В данный момент под моим началом трудятся чуть более 20 священников. Учитывая, что добровольческих подразделений у нас больше 40 в данный момент, 20 священников – это половина из того, что необходимо сейчас на фронте. Конечно, их мало", - рассказал иерей в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Он отметил, что казаки – воцерковленный народ, а добровольцы – более мотивированные.
"И есть еще такой интересный аспект: очень многие бойцы в добровольческих подразделениях имеют богословское образование", – сказал иерей.
В конце января председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский) рассказал, что в зоне проведения специальной военной операции, по данным на 27 января 2025 года, находились 76 священников-добровольцев и 64 штатных священника Русской православной церкви.
Военный священник отец иерей Роман Чебоненко во время осмотра улиц Авдеевки саперами - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
В РПЦ рассказали, сколько священников побывало на фронте
27 ноября 2024, 18:14
 
РелигияРусская православная церковьРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала