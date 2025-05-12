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Разин прокомментировал решение суда по иску к создателям "Слова пацана" - РИА Новости, 12.05.2025
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Шоубиз
 
16:44 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/razin-2016529466.html
Разин прокомментировал решение суда по иску к создателям "Слова пацана"
Разин прокомментировал решение суда по иску к создателям "Слова пацана" - РИА Новости, 12.05.2025
Разин прокомментировал решение суда по иску к создателям "Слова пацана"
Музыкальный продюсер Андрей Разин в беседе с РИА Новости заявил, что отозвал иск к создателям сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" из российского суда, суд РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T16:44:00+03:00
2025-05-12T16:44:00+03:00
шоубиз
турция
андрей разин
юрий шатунов
ласковый май
новости культуры
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Музыкальный продюсер Андрей Разин в беседе с РИА Новости заявил, что отозвал иск к создателям сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" из российского суда, суд удовлетворил его требования, далее все судебные разбирательства пройдут в Турции. "Только что состоялось заседание суда. Суд удовлетворил мои требования. Создатели "Слова пацана", а также представители Российского авторского агентства, которое незаконно зарегистрировало музыку песни "Розовый вечер", пойдут в суд в Турции. Сумма иска два миллиона долларов. Все суды по "Ласковому маю" переносятся по месту регистрации - в Турцию, где зарегистрированы песни и товарный знак "Юрий Шатунов", - сказал собеседник агентства. Ранее Разин заявил РИА Новости, что отзовет иск к создателям сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" за, как считает истец, неправомерное использование песен группы "Ласковый май" из российского суда и в ближайшее время предъявит иски в Турции. Он также предоставил РИА Новости фотографии свидетельств зарегистрированных патентов. По словам Разина, все 28 шлягеров "Ласкового мая", включая "Белые розы" и "Седая ночь", зарегистрированы в Турции.
https://ria.ru/20250510/razin-2016153012.html
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турция, андрей разин, юрий шатунов, ласковый май, новости культуры
Шоубиз, Турция, Андрей Разин, Юрий Шатунов, Ласковый май, Новости культуры
Разин прокомментировал решение суда по иску к создателям "Слова пацана"

Разин заявил о переносе суда по использованию песен "Ласкового мая" в Турцию

© РИА Новости / Евгений БиятовПродюсер Андрей Разин
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Продюсер Андрей Разин . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Музыкальный продюсер Андрей Разин в беседе с РИА Новости заявил, что отозвал иск к создателям сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" из российского суда, суд удовлетворил его требования, далее все судебные разбирательства пройдут в Турции.
«
"Только что состоялось заседание суда. Суд удовлетворил мои требования. Создатели "Слова пацана", а также представители Российского авторского агентства, которое незаконно зарегистрировало музыку песни "Розовый вечер", пойдут в суд в Турции. Сумма иска два миллиона долларов. Все суды по "Ласковому маю" переносятся по месту регистрации - в Турцию, где зарегистрированы песни и товарный знак "Юрий Шатунов", - сказал собеседник агентства.
Ранее Разин заявил РИА Новости, что отзовет иск к создателям сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" за, как считает истец, неправомерное использование песен группы "Ласковый май" из российского суда и в ближайшее время предъявит иски в Турции.
Он также предоставил РИА Новости фотографии свидетельств зарегистрированных патентов. По словам Разина, все 28 шлягеров "Ласкового мая", включая "Белые розы" и "Седая ночь", зарегистрированы в Турции.
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ШоубизТурцияАндрей РазинЮрий ШатуновЛасковый майНовости культуры
 
 
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