https://ria.ru/20250512/rak-2016571354.html
Больная раком испанка надеется на эффективность российской вакцины
Больная раком испанка надеется на эффективность российской вакцины - РИА Новости, 12.05.2025
Больная раком испанка надеется на эффективность российской вакцины
Испанская журналистка Яра Мантиньян Буа, больная редкой формой рака, надеется на эффективность российской онковакцины, рассказала она РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T19:52:00+03:00
2025-05-12T19:52:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Испанская журналистка Яра Мантиньян Буа, больная редкой формой рака, надеется на эффективность российской онковакцины, рассказала она РИА Новости. Десять лет назад у Яры диагностировали внескелетную миксоидную хондросаркому - редкую форму злокачественной опухоли, которая встречается у одного человека на миллион. Из-за недуга ей пришлось прервать свою журналистскую деятельность и заняться поисками лекарства от болезни. Посещение специализированных конгрессов, общение с лучшими врачами и экспертами не дали результата. Сегодня Яра, основавшая в Испании ассоциацию помощи больным саркомой, надеется на успех Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, ведущего разработку онковакцины. "Я узнала об инновационной российской вакцине против рака на основе технологии матричной РНК (мРНК), разработку которой ведет Институт имени Гамалеи, и при помощи родственников и друзей мне удалось записаться в список ожидания для участия в клинических испытаниях", - рассказала Яра, состояние которой в последние месяцы значительно ухудшилось. Также женщина сообщила, что обратилась в американскую фармацевтическую компанию Moderna, занимающуюся созданием схожей онковакцины, но призналась, что основные надежды возлагает на российскую разработку. "Она, несомненно, является наиболее передовой и зиждется на авторитете российских ученых в этой области. Я возлагаю на нее большие надежды и с нетерпением жду возможности одной из первых испытать ее на себе", - поделилась эмоциями Яра.
https://ria.ru/20250430/zabolevanie-2014338014.html
https://ria.ru/20250417/rak-2011905166.html
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испания, россия, в мире, здоровье - общество, рак, онкология
Испания, Россия, В мире, Здоровье - Общество, Рак, Онкология
Больная раком испанка надеется на эффективность российской вакцины
Больная редкой формой рака испанка Буа надеется на эффективность вакцины из РФ
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Испанская журналистка Яра Мантиньян Буа, больная редкой формой рака, надеется на эффективность российской онковакцины, рассказала она РИА Новости.
Десять лет назад у Яры диагностировали внескелетную миксоидную хондросаркому - редкую форму злокачественной опухоли, которая встречается у одного человека на миллион. Из-за недуга ей пришлось прервать свою журналистскую деятельность и заняться поисками лекарства от болезни. Посещение специализированных конгрессов, общение с лучшими врачами и экспертами не дали результата.
Сегодня Яра, основавшая в Испании
ассоциацию помощи больным саркомой, надеется на успех Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, ведущего разработку онковакцины.
"Я узнала об инновационной российской вакцине против рака на основе технологии матричной РНК (мРНК), разработку которой ведет Институт имени Гамалеи, и при помощи родственников и друзей мне удалось записаться в список ожидания для участия в клинических испытаниях", - рассказала Яра, состояние которой в последние месяцы значительно ухудшилось.
Также женщина сообщила, что обратилась в американскую фармацевтическую компанию Moderna, занимающуюся созданием схожей онковакцины, но призналась, что основные надежды возлагает на российскую разработку.
"Она, несомненно, является наиболее передовой и зиждется на авторитете российских ученых в этой области. Я возлагаю на нее большие надежды и с нетерпением жду возможности одной из первых испытать ее на себе", - поделилась эмоциями Яра.