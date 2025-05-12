https://ria.ru/20250512/radev--2016429881.html

Президент Болгарии предложил провести референдум о присоединении к еврозоне

Президент Болгарии предложил провести референдум о присоединении к еврозоне - РИА Новости, 12.05.2025

Президент Болгарии предложил провести референдум о присоединении к еврозоне

Президент Болгарии Румен Радев внесет на рассмотрение Народного собрания предложение о проведении национального референдума по вопросу о присоединении страны к... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T09:53:00+03:00

2025-05-12T09:53:00+03:00

2025-05-12T12:24:00+03:00

болгария

в мире

румен радев

возрождение

евросоюз

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев внесет на рассмотрение Народного собрания предложение о проведении национального референдума по вопросу о присоединении страны к еврозоне. "Глава государства вносит в Народное собрание предложение о проведении общенационального референдума с вопросом "Согласны ли вы, чтобы Болгария приняла единую европейскую валюту "евро" в 2026 году?", - говорится в коммюнике пресс-службы президента. По словам Радева, введение единой европейской валюты должно быть осуществлено на основе убедительного национального консенсуса. В связи с этим президент отмечает, что в болгарском обществе нет единого мнения о готовности к этому решению и о дате его принятия. Ожидается, что после обсуждения в ведущих парламентских комитетах депутаты на пленарном заседании примут решение, проводить ли предложенный референдум. Ведущие политические партии отвергают инициативу президента о референдуме по еврозоне. В ее поддержку высказалась партия "Есть такой народ" певца и телеведущего Слави Трифонова и патриотические партии "Возрождение", МЕЧ и "Величие". Премьер-министр Росен Желязков назвал неконституционным требование президента о проведении национального референдума по евро. Он призвал депутатов не допустить голосования по этому вопросу.В августе 2024 года Народное собрание (парламент) Болгарии приняло в окончательном чтении закон о переходе на евро как национальную валюту. Дата введения евро в обращение в Болгарии остается неизвестной, ее утвердит Совет ЕС. Это может случиться не ранее 1 января 2026 года.

https://ria.ru/20250121/bolgarija-1994792755.html

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болгария, в мире, румен радев, возрождение, евросоюз