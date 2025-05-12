https://ria.ru/20250512/putin-2016573577.html

Путин поприветствовал участников фестиваля "Добровидение"

Путин поприветствовал участников фестиваля "Добровидение" - РИА Новости, 12.05.2025

Путин поприветствовал участников фестиваля "Добровидение"

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей X Международного фестиваля народной песни "Добровидение", сказав, что он служит... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T20:12:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей X Международного фестиваля народной песни "Добровидение", сказав, что он служит сбережению богатейших традиций народного искусства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля "Объединяя на своих творческих площадках талантливых исполнителей и фольклорные коллективы из разных регионов России, ваш замечательный проект служит сбережению богатейших традиций народного искусства, нашего уникального исторического, культурного, духовного наследия", - говорится в телеграмме. Президент отметил, что участники и лауреаты фестиваля оказывают деятельную помощь героям специальной военной операции, выступают во фронтовых концертных бригадах, воплощают в жизнь другие значимые патриотические, гуманитарные программы. Путин также убежден, что такие яркие, запоминающиеся общественные инициативы, как форум, важны во все времена, они содействуют консолидации поколений, воспитанию молодёжи. "Желаю вам успехов, вдохновения и всего самого доброго", - заключил президент.

https://ria.ru/20250512/putin-2016469739.html

https://ria.ru/20250508/intervidenie-2015868091.html

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россия, владимир путин, общество