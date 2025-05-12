Угроза Стармера в адрес Путина вызвала ярость в Британии
© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Читатели издания The Mirror раскритиковали угрозу премьера Британии Кира Стармера в адрес президента России Владимира Путина ввести санкции.
"Погодите, этот человек всерьез угрожает России? А проблему нелегальных мигрантов в собственной стране он решить не хочет? Воистину, Британия — великая держава. Она находит деньги Украине, но для своих собственных граждан у нее нет ни пенни…" — написал один из комментаторов.
"Погодите, этот человек всерьез угрожает России? А проблему нелегальных мигрантов в собственной стране он решить не хочет? Воистину, Британия — великая держава. Она находит деньги Украине, но для своих собственных граждан у нее нет ни пенни…" — написал один из комментаторов.
"Путина призвали к ответу, а Путин это услышал, и смеялся, смеялся, смеялся" — поддержал другой.
"Я ведь голосовал за Стармера. Теперь хочу вернуть свой голос обратно. Этому идиоту просто нравится подливать масла в огонь. Как будто в Великобритании больше нет пенсионеров, больше нет инвалидов, больше нет проблем с мигрантами. Ему ПРОСТО НА НАС ПЛЕВАТЬ, он лучше пожертвует очередной миллиард за границу", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Премьер-министр Великобритании в открытую угрожает России и прячется за спину Трампа… Действительно, что же может пойти не так?" — заключили читатели.
На прошлой неделе Стармер заявил, что если Путин не примет 30-дневное безоговорочное прекращение огня, то финансовая поддержка Киева будет только увеличена, а Кремль ждут новые санкции.
В свою очередь, российский лидер предложил возобновить прямой диалог с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
Вечером в воскресенье, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это предложение, Владимир Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать президента России в Турции в четверг, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия.
"Я ведь голосовал за Стармера. Теперь хочу вернуть свой голос обратно. Этому идиоту просто нравится подливать масла в огонь. Как будто в Великобритании больше нет пенсионеров, больше нет инвалидов, больше нет проблем с мигрантами. Ему ПРОСТО НА НАС ПЛЕВАТЬ, он лучше пожертвует очередной миллиард за границу", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Премьер-министр Великобритании в открытую угрожает России и прячется за спину Трампа… Действительно, что же может пойти не так?" — заключили читатели.
На прошлой неделе Стармер заявил, что если Путин не примет 30-дневное безоговорочное прекращение огня, то финансовая поддержка Киева будет только увеличена, а Кремль ждут новые санкции.
В свою очередь, российский лидер предложил возобновить прямой диалог с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
Вечером в воскресенье, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это предложение, Владимир Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать президента России в Турции в четверг, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия.
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