https://ria.ru/20250512/putin-2016498200.html
Путин во вторник встретится с членами "Деловой России"
Путин во вторник встретится с членами "Деловой России" - РИА Новости, 12.05.2025
Путин во вторник встретится с членами "Деловой России"
Президент России Владимир Путин во вторник встретится с членами "Деловой России" и пообщается в режиме видеоконференции с участниками ХХ Форума-Съезда... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:07:00+03:00
2025-05-12T15:07:00+03:00
2025-05-12T15:08:00+03:00
россия
владимир путин
деловая россия
экономика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с членами "Деловой России" и пообщается в режиме видеоконференции с участниками ХХ Форума-Съезда организации, сообщает пресс-служба Кремля."Тринадцатого мая Владимир Путин встретится с членами Общероссийской организации "Деловая Россия" и пообщается в режиме видеоконференции с участниками ХХ Форума-Съезда организации. Главной темой станет обеспечение сбалансированного развития экономики в условиях структурной трансформации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250428/putin-2013844913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, деловая россия, экономика
Россия, Владимир Путин, Деловая Россия, Экономика
Путин во вторник встретится с членами "Деловой России"
Путин примет участие в форуме "Деловой России" в режиме видеоконференции