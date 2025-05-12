https://ria.ru/20250512/putin-2016498200.html

Путин во вторник встретится с членами "Деловой России"

Путин во вторник встретится с членами "Деловой России" - РИА Новости, 12.05.2025

Путин во вторник встретится с членами "Деловой России"

Президент России Владимир Путин во вторник встретится с членами "Деловой России" и пообщается в режиме видеоконференции с участниками ХХ Форума-Съезда... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T15:07:00+03:00

2025-05-12T15:07:00+03:00

2025-05-12T15:08:00+03:00

россия

владимир путин

деловая россия

экономика

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с членами "Деловой России" и пообщается в режиме видеоконференции с участниками ХХ Форума-Съезда организации, сообщает пресс-служба Кремля."Тринадцатого мая Владимир Путин встретится с членами Общероссийской организации "Деловая Россия" и пообщается в режиме видеоконференции с участниками ХХ Форума-Съезда организации. Главной темой станет обеспечение сбалансированного развития экономики в условиях структурной трансформации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250428/putin-2013844913.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, деловая россия, экономика