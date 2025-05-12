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Путин во вторник встретится с членами "Деловой России" - РИА Новости, 12.05.2025
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15:07 12.05.2025 (обновлено: 15:08 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/putin-2016498200.html
Путин во вторник встретится с членами "Деловой России"
Путин во вторник встретится с членами "Деловой России" - РИА Новости, 12.05.2025
Путин во вторник встретится с членами "Деловой России"
Президент России Владимир Путин во вторник встретится с членами "Деловой России" и пообщается в режиме видеоконференции с участниками ХХ Форума-Съезда... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:07:00+03:00
2025-05-12T15:08:00+03:00
россия
владимир путин
деловая россия
экономика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с членами "Деловой России" и пообщается в режиме видеоконференции с участниками ХХ Форума-Съезда организации, сообщает пресс-служба Кремля."Тринадцатого мая Владимир Путин встретится с членами Общероссийской организации "Деловая Россия" и пообщается в режиме видеоконференции с участниками ХХ Форума-Съезда организации. Главной темой станет обеспечение сбалансированного развития экономики в условиях структурной трансформации", - говорится в сообщении.
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россия, владимир путин, деловая россия, экономика
Россия, Владимир Путин, Деловая Россия, Экономика
Путин во вторник встретится с членами "Деловой России"

Путин примет участие в форуме "Деловой России" в режиме видеоконференции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с членами "Деловой России" и пообщается в режиме видеоконференции с участниками ХХ Форума-Съезда организации, сообщает пресс-служба Кремля.
"Тринадцатого мая Владимир Путин встретится с членами Общероссийской организации "Деловая Россия" и пообщается в режиме видеоконференции с участниками ХХ Форума-Съезда организации. Главной темой станет обеспечение сбалансированного развития экономики в условиях структурной трансформации", - говорится в сообщении.
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